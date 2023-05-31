«Пришлось менять фундамент всей системы». Глава ФНС извинился за плохое внедрение ЕНС

«Внедрение плохое. Мы не предусмотрели то, что, нам казалось, будет работать, когда мы смотрели на 200 с небольшим компаний». Даниил Егоров признал, что проблемы с ЕНС причинили огромные неудобства.

Руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров извинился перед бизнесом за проблемы и «огромные неудобства», возникшие при внедрении единого налогового счета (ЕНС). Как пишет РБК, он сказал об этом на Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей.

Первое — это мои извинения за то качество внедрения, которое мы сделали. Внедрение плохое. Мы не предусмотрели то, что, нам казалось, будет работать, когда мы смотрели на 200 с небольшим компаний. Когда пошла вся страна, система, большие данные не выдержали. Пришлось менять фундамент всей системы. Из-за этого мы вынуждены были закрыть раздел единого налогового счета в личном кабинете и выдавали только справки об отсутствии задолженности, справки о принадлежности, — сказал Егоров.

Он назвал внедрение единого налогового счета «правильной историей», так как механизм позволяет ФНС самой разносить поступления по бюджетной системе, за счет чего в разы снижается количество невыясненных налоговых платежей. За 2021 г. их было 3 трлн единиц, в прошлом году — 600 млрд. Но цена внедрения ЕНС перевешивает те эффекты, которых планировали добиться от проекта, признал глава налоговой.

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При реализации механизма возникли технические сложности: пользователи жаловались на сбои в личном кабинете, некорректное отражение данных по недоимкам и переплатам в личном кабинете, ошибки при расчете сальдо и т.д.