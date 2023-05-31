Девушек из офисов Екатеринбурга приглашают на конкурс красоты

Офисных сотрудниц Свердловской области приглашают на кастинг Международного конкурса красоты «Мисс Офис». Победительница получит 3 млн рублей.

Оргкомитет единственного в России конкурса красоты для офисных сотрудниц объявляет о начале нового сезона конкурса «Мисс Офис – 2023». Кастинг состоится 17 июня, в этом году конкурс пройдет в 14-й раз.

Принять участие в отборочном туре может каждая девушка, работающая в офисе (в должности от секретаря до генерального директора), в возрасте от 20 до 35 лет на момент предстоящего финала конкурса. Семейное положение и наличие детей не имеют значения.

В рамках очного кастинга участницы выступят с визиткой — рассказом о себе и компании, в которой работают, а также представят подготовленный заранее творческий номер. Победительницы кастинга получат шанс представлять свой город в полуфинале конкурса и выиграть главный приз: 3 млн рублей (налог оплачивает организатор), роскошную корону и возможность стать лицом рекламной кампании генерального спонсора.

По итогам кастингов — очных и дистанционных — будут отобраны более 100 девушек, которые примут участие в интернет-голосовании за выход в финал. Только 30 финалисток пригласят в Москву на финальное шоу, где компетентное жюри выберет одну победительницу. Чтобы принять участие в кастинге, необходимо заполнить анкету на сайте конкурса до 10 июня. Участие в кастинге бесплатное.

Помимо главного приза в финале конкурса разыгрываются путешествия, гаджеты Macbook, IPhone, IPad, украшения с бриллиантами, обучающие программы, дизайнерские наряды, косметические наборы и другие подарки.

Отметим, пять лет назад, в 2018 г., почетное звание «Мисс Офис» завоевала екатеринбурженка Алена Титова. В 2022 г. в полуфинал конкурса от Свердловской области вышли три участницы, но по итогам интернет-голосования ни одной из девушек не удалось пройти в финал конкурса.

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