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Депутаты предложили снизить скорость электросамокатов до 15 км/ч. Почему бизнес против

Депутаты предложили снизить скорость электросамокатов до 15 км/ч. Почему бизнес против
Автор фото: Martin Katler. Иллюстрация: Unsplash.com

Авторы инициативы указывают на бурный рост количества ДТП с участием электросамокатов. Однако повсеместным ограничением скорости проблему не решить, уверены эксперты.

#НОВОСТИ

Депутаты от «Единой России» направили в Минтранс и МВД обращение, в котором предлагают снизить скорость прокатных электросамокатов до 15 км/ч, запретить их на пешеходных улицах и разрешить пользоваться ими людям старше 18 лет. Такие же меры предлагается ввести для электровелосипедов, пишут «Известия». 

Авторы инициативы обосновывают это тем, что количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) выросло вдвое за три года. Так, в 2019 г. было зафиксировано 147 аварий с участием СИМ, в 2022 г. — 976, в том числе 19 человек погибло. 

Сейчас на шеринговых электросамокатах можно передвигаться со скоростью до 25 км/ч, при этом на центральных оживленных улицах, в парках и скверах их скорость ограничена 10-15 км/ч, а в некоторых местах, например, на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, и вовсе 0 км/ч.

Мы должны смотреть на статистику происшествий с СИМ — ее непрерывный рост показывает, что внесенные изменения пока не работают. В этом случае необходимо обеспечить безопасность пешеходов через снижение скорости прокатных электросамокатов до 15 км/ч, — говорит автор инициативы Александр Якубовский.

В компании Whoosh, лидере рынка кикшеринга, указывают, что повсеместное снижение скорости не повлияет на безопасность поездок, но изменит транспортный сценарий использования электросамокатов. Сейчас 77% поездок сервиса приходится на транспортные, а не прогулочные маршруты, и скоростные ограничения даже на безлюдных улицах помешают пользователям быстро добираться до пункта назначения, полагают в компании.

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ДТП с участием электросамокатов связаны прежде всего с низкой культурой вождения, простыми запретами эту проблему не решить, нужно приспосабливать к ним городскую среду, полагает эксперт «Народного фронта» Павел Склянчук. При этом в Ассоциации операторов микромобильности считают возрастные ограничения оправданными, так как вес и скорость реакции ребенка не позволяют адекватно управлять тяжелым электросамокатом.

Автор: Андрей Пермяков
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