Строительство «Делового дома «Тургенев» привело к повреждению памятника архитектуры

По решению суда будет выплачен штраф в 100 тыс. руб. Заказчиком работ выступало ООО «Белый лотос», среди сменявших друг друга учредителей которого значится мать экс-главы МУГИСО Алексея Пьянкова.

Акционеров «Делового дома «Тургенев» признали виновными в нанесении ущерба памятнику архитектуры. Суд вынес решение, согласно которому компания должна выплатить штраф в 100 тыс. руб.

Дело в том, что десятиэтажный бизнес-центр возвели рядом с домом Крылова на ул. Тургенева, объектом культурного наследия. В 2021 г. экспертиза выявила ущерб, нанесенный старинному зданию из-за строительных работ, у дома отсутствуют несколько стен и часть кровли.

В 2022 г. суд принял решение о наложении запрета на эксплуатацию «Тургенева». Заказчиком строительства здания выступало ООО «Белый лотос». Как пишет «РБК Екатеринбург», среди учредителей и сменявших друг друга гендиректоров компании значится в том числе мать бывшего главы МУГИСО Алексея Пьянкова, Татьяна. С 2015 года единоличным владельцем ООО «Белый лотос» стало АО «Группа «Кан», ее учредитель Александр Кан считается бизнесменом из ближайшего окружения Пьянкова.

Напомним, ранее в отношении Алексея Пьянкова было возбуждено уголовное дело. Согласно предъявленному обвинению, в преступной группе состояли 12 человек из бывших и действующих сотрудников МУГИСО, юристов и друзей экс-министра. Ущерб от их действий оценивается в 500 млн рублей.

Ранее DK.RU писал, что Алексею Пьянкову было отказано в мобилизации. Бывший чиновник, отстаивая свое право на мобилизацию, ссылался на то, что у него отсутствуют неснятые и непогашенные судимости, а значит, нет оснований для отсрочки от призыва. Однако его уголовное дело, где бывший чиновник проходит обвиняемым, уже завершено.