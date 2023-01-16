Алексею Пьянкову отказано в мобилизации

На родине его ждет суд. Экс-министр попал в зону СВО на последней стадии расследования уголовного дела, в котором он является фигурантом. Согласно инсайдерской информации, в армии он был снабженцем.

Комиссия по мобилизации Свердловской области отменила решение о призыве бывшего министра госимущества региона Алексея Пьянкова на военную службу. Бывший чиновник, которого ждет суд, неожиданно оказался в армии. Правда, до передовой дело не дошло, по данным инсайдеров, Пьянков нашел в армии работу по профилю — стал снабженцем, сообщает ЕАН.

Алексей Пьянков, отстаивая свое право на мобилизацию, ссылался на то, что у него отсутствуют неснятые и непогашенные судимости, а значит, нет оснований для отсрочки от призыва. Однако его уголовное дело, где бывший чиновник проходит обвиняемым, уже завершено.

Согласно п. 3 ст. 23 закона «О воинской обязанности и военной службе», не подлежат призыву на военную службу граждане, в отношении которых ведется дознание либо предварительное следствие или уголовное дело в отношении которых передано в суд. Как сообщили ЕАН в Ленинском суде Екатеринбурга, Пьянков пытался обжаловать решение об отмене мобилизации, но безуспешно.

Адвокат Сергей Колосовский напомнил, что Следственный комитет обвинил Пьянкова в создании ОПГ. Согласно уже предъявленному обвинению, в преступной группе состояли 12 человек, сотрудники МУГИСО, юристы, друзья экс-министра. Алексей Пьянков отбыл на спецоперацию за несколько дней до истечения срока ознакомления с материалами уголовного дела. Юридически следствие нельзя считать завершенным.

Напомним, что экс-глава МУГИСО Алексей Пьянков уехал от суда на СВО перед началом судебных слушаний в ноябре 2022 г. Николай Каргаполов, адвокат Алексея Пьянкова, заявил, что отъезд его подзащитного на СВО не нарушает российское законодательство.

Ранее суд избрал экс-министру меру пресечения в виде залога. Задержан Алексей Пьянков был в апреле 2016 г., по «делу МУГИСО», ему предъявили обвинения в совершении пяти преступлений: четырех эпизодов по факту получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и одного — по статье о присвоении и растрате средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

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