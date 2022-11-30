Мошенники из Екатеринбурга обокрали экс-замглаву Росприроднадзора Олега Митволя

Со счета бывшего федерального чиновника похищено более двух десятков миллионов рублей. Сам он с июня 2022 г. находится СИЗО по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

Группа мошенников, в состав которой входил житель Екатеринбурга по фамилии Ершов, похитили 25 млн руб. у бывшего заместителя главы Росприроднадзора и префекта Северного административного округа Москвы Олега Митволя.

По данным telegram-канала Mash, они подделали его паспорт и получили дубликат его SIM-карты в салоне «Билайн». После чего зашли в личный кабинет онлайн-банка экс-чиновника и в течение двух недель сняли со счетов 25 млн руб. Деньги были обналичены через банкоматы в Екатеринбурге.

Олег Митволь арестован по статье 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Чиновника подозревают в хищении более 900 млн руб. при строительстве красноярского метро.

Работы начались в октябре 1995 г., они неоднократно приостанавливались из-за проблем с финансированием. Окончательно строительство было законсервировано в 2013 г. В 2019 г. Красноярскому краю из федерального бюджета было выделено 950 млн руб. на корректировку проектной документации по строительству метро по федеральному проекту «Чистый воздух». Согласно краевой госпрограмме, строительство первой линии метро протяженностью 9,76 км должно было завершиться в 2026 г.

Ранее DK.RU сообщил, что экс-глава свердловского МУГИСО Алексей Пьянков уехал от суда на СВО. Его обвиняют в совершении пяти преступлений: четырех эпизодов по факту получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и одного по статье о присвоении и растрате средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Напомним, что на прошлой неделе экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана включили в список физлиц-иностранных агентов. Летом политик стал фигурантом уголовного дела о дискредитации Вооруженных сил РФ. В конце августа Верх-Исетский суд избрал ему меру пресечения в виде запрета на определенные действия. В частности, теперь политик не может использовать связь, включая интернет, и лично прокомментировать текущие события.

Как сообщил адвокат Евгения Ройзмана Владислав Идамжапов, обжаловать решение о включении в реестр иноагентов его подзащитный не планируют, «поскольку это бессмысленно».