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«Обжаловать бессмысленно»: как Евгений Ройзман стал иноагентом

«Обжаловать бессмысленно»: как Евгений Ройзман стал иноагентом
Иллюстрация: Соцсети Евгения Ройзмана

Экс-мэра Екатеринбурга включили в список физлиц-иностранных агентов в пятницу. В августе он стал фигурантом уголовного дела о дискредитации Вооруженных сил РФ.

#СКАНДАЛ#ПОЛИТИКА#НОВОСТИ

В минувшую пятницу Минюст России включил в перечень физических лиц-иноагентов шесть человек: помимо Евгения Ройзмана в их числе оказались адвокат Илья Новиков, журналистки Анна Монгайт и Александра Гармажапова, оппозиционеры Федор Телин и Виталий Ковин. По информации ведомства, фигуранты занимаются политической деятельностью, получая при этом финансирование из Украины.

Как сообщил адвокат Ройзмана Владислав Идамжапов, обжаловать решение о включении в реестр иноагентов не планируют. 

С решением не согласны. Обжаловать не будем, поскольку это бессмысленно, — сказал адвокат «Интерфаксу».

Напомним, в конце марта Октябрьский суд Екатеринбурга назначил Евгению Ройзману два штрафа по 50 тыс. руб. по административным протоколам о публичной дискредитации ВС РФ, в апреле был назначен еще один аналогичный штраф.

Летом политик стал фигурантом уголовного дела о дискредитации Вооруженных сил РФ. В конце августа Верх-Исетский суд избрал ему меру пресечения в виде запрета на определенные действия. В частности, теперь политик не может использовать связь, включая интернет, и лично прокомментировать текущие события. Через свою помощницу Лейлу Гусейнову он передал благодарность тем, кто его поддерживает, и добавил, что «все будет хорошо». Лейла Гусейнова также заявила Е1.ru, что считает решение полным бредом и назвала Ройзмана настоящим патриотом.

Как уже писал DK.RU, в середине ноября иноагентом также был объявлен уральский журналист Дмитрий Колезев — бывший главный редактор Znak.com и основатель издания It's My City. За неделю до этого его объявили в розыск по уголовному делу о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ.

Автор: Елизавета Порошина
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