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Вторая очередь «Дацюк Арены» получила заключение госэкспертизы

Вторая очередь «Дацюк Арены» получила заключение госэкспертизы
Иллюстрация: проектная документация

Спорткомлекс возведут на месте нынешних трибун стадиона «Юность» на ул. Куйбышева. На 8460 кв.м. появится ледовая площадка, тренировочные залы для хоккеистов, раздевалки для спортсменов и тренеров.

#СПОРТ#НОВОСТИ

Проект второй очереди спорткомлекса «Дацюк Арена» получил положительное заключение государственной экспертизы. Теперь инициаторы строительства могут получить разрешение на него и приступать к работам.

Застройщиком выступает спортивная школа олимпийского резерва «Юность», технический заказчик — Forum Group. Одним из источников финансирования станет президентский грант на 100 млн руб., полученный за победу любительской команды «СВ Металл» в турнире Ночной хоккейной лиги. Напомним, камень в фундамент второй очереди «Дацюк Арены» заложили в сентябре 2022 г.

Здание переменной этажности в 2-3 этажа возведут на месте нынешних трибун стадиона «Юность» на ул. Куйбышева. На 8460 кв.м. появится ледовая площадка, тренировочные залы для хоккеистов, раздевалки для спортсменов и тренеров. Здание соединит с первой очередью теплый переход.

Рядом с ареной планируется построить гостиницу на 120 мест, а также столовую с залом на 100 мест. Пропускная способность второй очереди спортивного комплекса «Дацюк Арена» составит 848 человек в сутки, уточнили в Forum Group.

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Автор: Александра Клименко
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