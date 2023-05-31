Вторая очередь «Дацюк Арены» получила заключение госэкспертизы
Спорткомлекс возведут на месте нынешних трибун стадиона «Юность» на ул. Куйбышева. На 8460 кв.м. появится ледовая площадка, тренировочные залы для хоккеистов, раздевалки для спортсменов и тренеров.
Проект второй очереди спорткомлекса «Дацюк Арена» получил положительное заключение государственной экспертизы. Теперь инициаторы строительства могут получить разрешение на него и приступать к работам.
Застройщиком выступает спортивная школа олимпийского резерва «Юность», технический заказчик — Forum Group. Одним из источников финансирования станет президентский грант на 100 млн руб., полученный за победу любительской команды «СВ Металл» в турнире Ночной хоккейной лиги. Напомним, камень в фундамент второй очереди «Дацюк Арены» заложили в сентябре 2022 г.
Здание переменной этажности в 2-3 этажа возведут на месте нынешних трибун стадиона «Юность» на ул. Куйбышева. На 8460 кв.м. появится ледовая площадка, тренировочные залы для хоккеистов, раздевалки для спортсменов и тренеров. Здание соединит с первой очередью теплый переход.
Рядом с ареной планируется построить гостиницу на 120 мест, а также столовую с залом на 100 мест. Пропускная способность второй очереди спортивного комплекса «Дацюк Арена» составит 848 человек в сутки, уточнили в Forum Group.
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