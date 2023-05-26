До фестиваля университетского спорта — три месяца. Как будет жить Екатеринбург?

Жители города смогут попасть на соревнования, но билеты будут платными. А в центре города обещают не перекрывать дороги и не вводить сверхжесткие меры безопасности.

Руководитель дирекции Международного фестиваля Университетского спорта Александр Чернов рассказал о том, как будет проходить в Екатеринбурге мероприятие, которое станет «сменщиком» Универсиады.

Напомним, фестиваль состоится 19-31 августа. В соревнованиях примут участие спортсмены в возрасте 17-25 лет, которые будут состязаться в 14 видах спорта. Приедут команды из 31 страны, расположенных в Латинской Америке, Африке, Азии и на Ближнем Востоке. Спортивную программу соревнований верстали так, чтобы задействовать все новые спортивные объекты, которые возводились специально под «большие» студенческие игры.

Ответы Александра Чернова на вопросы журналистов приводит ЕАН.

Жители Екатеринбурга смогут посетить соревнования, но вход будет платным. Стоимость билетов пока не раскрывается (организаторы пообещали, что цены будут демократичными), однако известно, что строгих ограничений (как с футбольным FAN ID) не будет.

Серьезных перекрытий дорог в связи с приездом тысяч участников не ожидается. Две трети соревнований будут проходить в Новокольцовском микрорайоне, еще часть — в Академическом.

Безопасность участников будет обеспечена на высоком уровне, однако организаторы не планируют вводить сверхжесткие меры безопасности.

Информации о возможном приезде на фестиваль Владимира Путина в настоящий момент нет.

Ранее губернатор Евгений Куйвашев заявил, что деревня Фестиваля, где будут проживать участники, находится в высокой степени готовности. Подготовка инженерной инфраструктуры осуществляется в штатном режиме. Разработана волонтерская программа, в рамках которой планируем привлечь 3500 волонтеров. Готовится широкая культурная программа, сообщал DK.RU.

Спортивные состязания приурочены к 300-летнему юбилею города, помимо них в Екатеринбурге ожидается немало интересных мероприятий.