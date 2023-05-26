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До фестиваля университетского спорта — три месяца. Как будет жить Екатеринбург?

До фестиваля университетского спорта — три месяца. Как будет жить Екатеринбург?
Иллюстрация: Департамент информполитики Свердловской области

Жители города смогут попасть на соревнования, но билеты будут платными. А в центре города обещают не перекрывать дороги и не вводить сверхжесткие меры безопасности.

#СПОРТ#НОВОСТИ

Руководитель дирекции Международного фестиваля Университетского спорта Александр Чернов рассказал о том, как будет проходить в Екатеринбурге мероприятие, которое станет «сменщиком» Универсиады.

Напомним, фестиваль состоится 19-31 августа. В соревнованиях примут участие спортсмены в возрасте 17-25 лет, которые будут состязаться в 14 видах спорта. Приедут команды из 31 страны, расположенных в Латинской Америке, Африке, Азии и на Ближнем Востоке. Спортивную программу соревнований верстали так, чтобы задействовать все новые спортивные объекты, которые возводились специально под «большие» студенческие игры.

Ответы Александра Чернова на вопросы журналистов приводит ЕАН.

  • Жители Екатеринбурга смогут посетить соревнования, но вход будет платным. Стоимость билетов пока не раскрывается (организаторы пообещали, что цены будут демократичными), однако известно, что строгих ограничений (как с футбольным FAN ID) не будет.  
  • Серьезных перекрытий дорог в связи с приездом тысяч участников не ожидается. Две трети соревнований будут проходить в Новокольцовском микрорайоне, еще часть — в Академическом.
  • Безопасность участников будет обеспечена на высоком уровне, однако организаторы не планируют вводить сверхжесткие меры безопасности.

Информации о возможном приезде на фестиваль Владимира Путина в настоящий момент нет.

Ранее губернатор Евгений Куйвашев заявил, что деревня Фестиваля, где будут проживать участники, находится в высокой степени готовности. Подготовка инженерной инфраструктуры осуществляется в штатном режиме. Разработана волонтерская программа, в рамках которой планируем привлечь 3500 волонтеров. Готовится широкая культурная программа, сообщал DK.RU.

Спортивные состязания приурочены к 300-летнему юбилею города, помимо них в Екатеринбурге ожидается немало интересных мероприятий.

Автор: Елизавета Порошина
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