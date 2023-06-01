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Собственники ТЦ снова опасаются повышения налогов. Однако оно неизбежно

Собственники ТЦ снова опасаются повышения налогов. Однако оно неизбежно
Автор фото: Heidi Fin. Иллюстрация: Unsplash.com

Владельцы торгцентров указывают, что рост налогов грозит банкротством некоторым объектам, поскольку в пандемию и после исхода международных брендов их выручка резко просела.

#НАЛОГИ#ТОРГОВЛЯ#НОВОСТИ

Вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) Павел Люлин обратился в правительство с просьбой не применять новую базу для налогообложения объектов недвижимости, полученную при переоценке кадастровой стоимости в этом году, если она будет выше предыдущей, пишет «Коммерсантъ». Кабмин направил письмо в Минфин и Росреестр, там рассматривают обращение СТЦ.

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К 2025 г. Минфин намерен рассчитывать налоговую базу всех объектов исходя из их кадастровой стоимости, которая почти равна рыночной. В случае торгцентров она будет использоваться в качестве налогооблагаемой базы с 1 января 2024 г. СТЦ указывает, что при переоценке будет применяться только затратный метод, на основе расходов на строительство объекта. 

Но из-за подорожания стройматериалов в последние годы применение исключительно такого метода приведет к повышению кадастровой стоимости объектов, а значит, и росте налоговой нагрузки на собственников ТЦ, поясняют в Союзе торговых центров. При этом повышение налогов для них критично из-за исхода международных брендов и падения выручки в пандемию, так что может привести даже к банкротству, указывает г-н Люлин.

Однако в правительстве едва ли пойдут навстречу собственникам торгцентров, так как компании уже получали налоговые послабления в 2020-2021 гг., а в условиях дефицита бюджета власти нуждаются в повышении сумм налоговых поступлений, отмечают эксперты.

Автор: Андрей Пермяков
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