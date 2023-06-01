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Кейс застройщика ЖК Amundsen в Екатеринбурге произвел фурор на форуме недвижимости в Сочи

Кейс застройщика ЖК Amundsen в Екатеринбурге произвел фурор на форуме недвижимости в Сочи
Иллюстрация: пресс-служба ГК «Прогресс»

На самом масштабном мероприятии России и СНГ в области недвижимости — форуме «Движение» — презентовали кейс выхода ГК «Прогресс» на новый рынок: в Академический район Екатеринбурга.

#НОВОСТИ

31 мая на курорте Роза Хутор состоялось открытие самого масштабного мероприятия России и СНГ в области недвижимости — форума «Движение».

Старт деловой программы дали представители власти и банков. Далее обсудили самые яркие проекты года компаний «Самолет плюс», «Прогресс» и «Пионер».

Форум-2023 сильно видоизменился и предложил гостям новые форматы сессий. Ток-шоу девелоперов вызвало настоящий фурор за счет громкого кейса «Прогресса» под названием «Дерзкий выход в Екатеринбург».

Основатель и президент ГК «Прогресс» Виктор Тарасенко презентовал публике стратегию выхода астраханской компании на самый конкурентный рынок страны — Академический район г. Екатеринбурга — с проектом отельного формата ЖК Amundsen.

Выход девелопера на федеральный уровень выпал на непростой для страны период. Но это еще больше подстегнуло команду набрать темп. Девелопер поделился с аудиторией тем, какой эффект дал масштабный закуп билбордов в городе и угощение черной икрой трехсот гостей на презентации жилого квартала, которая, кстати, проходила в формате авторского мюзикла.

Тарасенко раскрыл детали остановки продаж ЖК Amundsen на целых три месяца в тот момент, когда другие застройщики массово снижали цену на свой продукт.

Есть крепость бренда, есть сила бренда. Сила бренда должна быть устойчива. Мы стремимся формировать бренд. И делаем все, чтобы он был устойчив, чтобы он двигался. Мы уважаем свой бренд, знаем уровень наших проектов и знаем им цену. Дешевить их мы никогда не будем, — пояснил президент «Прогресса».

Идеология создания сильного бренда и результаты кейса «Прогресса», несомненно, будут полезны девелоперам при покорении новых регионов на ниспадающем рынке и положительно повлияют на перспективы развития отрасли страны в целом.  

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Автор: Александра Клименко
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