ФСБ обвинила Apple в пособничестве заражению смартфонов шпионским ПО

Как утверждают в ведомстве, было заражено несколько тысяч смартфонов, причем не только отечественных пользователей, но и абонентов, использующих sim-карты, зарегистрированные на посольства в РФ.

ФСБ объявила, что вместе с ФСО России вскрыла «разведывательную акцию американских спецслужб», проведенную с использованием техники Apple. Как утверждает ведомство, несколько тысяч iPhone были заражены неизвестным вредоносным ПО, использующего предусмотренные производителем программные уязвимости — выявленные аномалии были характерны только для пользователей этих смартфонов.

Были заражены не только аппараты отечественных абонентов, но и зарубежные номера и абоненты, использующие sim-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России, включая страны блока НАТО и постсоветского пространства, а также Израиль, САР и КНР.

Таким образом, полученная российскими спецслужбами информация свидетельствует о тесном сотрудничестве американской компании Apple с национальным разведсообществом, в частности АНБ США, и подтверждает, что декларируемая политика обеспечения конфиденциальности персональных данных пользователей устройств Apple не соответствует действительности. Компания предоставляет американским спецслужбам широкий спектр возможностей по контролю как за любыми лицами, представляющими интерес для Белого дома, включая их партнеров по антироссийской деятельности, так и за собственными гражданами, — говорится в пресс-релизе ФСБ.