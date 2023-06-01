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ЖК Amundsen стал победителем всероссийской премии Urban Awards

ЖК Amundsen стал победителем всероссийской премии Urban Awards
Иллюстрация: ГК «Прогресс»

За право попасть в финал боролись 198 жилых комплексов. Это не первая победа астраханского застройщика «Прогресс».

#МАТЕРИАЛЫ ПАРТНЕРОВ#НОВОСТИ

На курорте Роза Хутор подвели итоги 15-й самой престижной премии в области недвижимости Urban Awards. 198 жилых комплексов боролись за право попасть в финал премии.

Светское событие стало самым масштабным за всю историю премии. 66 номинаций объединили в концертном зале «Red Arena» 450 звезд ведущих девелоперских компаний страны.

Первый проект астраханского застройщика «Прогресс» в Екатеринбурге ЖК Amundsen признан «Лучшим строящимся региональным комплексом комфорт-класса УФО».

ЖК Amundsen стал победителем всероссийской премии Urban Awards 1

Жилой квартал Amundsen это уникальный проект отельного формата. За основу концепции взят опыт лучших мировых пятизвездочных отелей. В проекте есть все, чтобы без лишней необходимости не покидать его границы: двор-парк аттракционов, искусственная река и пруд с зонами отдыха, детская игровая комната с няней, клуб для тинейджеров, собственная кофейня и шикарное лобби с 7-метровыми потолками для рабочих встреч и комфортного ожидания такси.

Обладатель федеральных и европейских наград «Прогресс» ежегодно подтверждает высокий уровень своей работы, попадая в топ-листы победителей премий в различных номинациях.

И тому есть весомые подтверждения. ГК «Прогресс» настоящий трендсеттер рынка недвижимости. Компания показывает рекордные показатели скорости масштабирования и входа в новые проекты, демонстрируя свежие дерзкие решения. 

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Автор: Татьяна Юстус
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