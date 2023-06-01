ЦБ предупредил о риске перегрева экономики. Производственных мощностей не хватает

Растущий спрос, нехватка кадров, рекордно высокая загрузка мощностей — все это может привести к тому, что сильнее вместо производства будут расти цены.

Российская экономика рискует войти в фазу перегрева, когда дальнейший рост спроса на товары и услуги будет приводить к росту цен и в гораздо меньшей степени — росту производства. Об этом пишет Центробанк РФ в своем бюллетене «О чем говорят тренды». В I квартале, по оценке ЦБ на основе данных Росстата, рост ВВП составил 0,6%, во II квартале он должен остаться на таком же уровне.

В России сейчас рекордно низкая безработица при росте занятости. Загрузка производственных мощностей во многих отраслях экономики находится на рекордно высоком уровне или близка к нему, темпы роста корпоративного кредитования также высоки. То есть динамика внутреннего предложения товаров и услуг отстает от динамики внутреннего спроса.

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За ростом ВВП стоит возросший спрос со стороны госсектора, дополняемый дальнейшим оживлением потребительского спроса и инвестиционным спросом частного сектора в связи с происходящими структурными изменениями. Потребительский спрос оживляется на фоне растущего спроса на труд при дефиците кадров, ускоряющегося роста реальных зарплат, увеличением потребительской уверенности и снижением уровня тревожности. В то же время перечисленные факторы могут привести к усилению инфляции, указывают аналитики ЦБ.