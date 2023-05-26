Действующие стимулы роста экономики в России исчерпываются, а новых нет

Строительство, льготы для малоимущих и оборонно-промышленный комплекс не могут долго поддерживать экономический рост, а роль других факторов сдерживается из-за санкций, считают экономисты.

Старые стимулы роста российской экономики, такие как строительство и ОПК, исчерпывают свой потенциал, а новые пока не сложились, пишет РБК со ссылкой на прогноз Центра макроэкономического анализа и прогнозирования (ЦМАКП). Его руководитель Дмитрий Белоусов вместе с соавторами составили несколько сценариев социально-экономического развития России до 2026 г.

Эксперты считают, что строительная сфера выходит на «естественные» пределы роста, к тому мощность строительных мощностей ограниченна. Расширение льгот для малообеспеченных сейчас затруднено из-за бюджетных ограничений, кроме того, может привести к разгону инфляции. Расширение гособоронзаказа также затруднительно из-за нехватки компонентов и сырья.

Перечисленные стимулы действительно не могут долгое время поддерживать российскую экономику, солидарен директор ИНП РАН Александр Широв. Они будут играть роль в этом году, но в 2024-2025 гг. их значимость будет снижаться.

В ЦМАКП считают, что определять перспективы перехода к следующей волне роста будут следующие факторы: рост потребления граждан, рост инвестиций в основной капитал и ситуация с импортом.

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По мнению экономистов, до 2026 г. наиболее вероятно развитие российской экономики по трем сценариям. Первый — кризисный, он предполагает ужесточение санкций и глобальный экономический кризис, курс рубля опустится до 100-105 руб. за доллар к 2026 г., но экономика сможет выйти на рост в 1,5%.

Второй сценарий — стабилизационный: динамика ВВП составит 0,5-1,5% в 2023-2026 гг. Третий — стимулирующий, который предполагает рост экономики на 0,7–2,5%, в 2023-2025 гг. в основном за счет «совместной инвестиционной активности государства и бизнеса».

По мнению экономиста Игоря Николаева, сейчас у российской экономики нет драйверов, которые могут помочь ей перейти к уверенному росту. Основными факторами роста считаются инвестиции в основной капитал, экспорт, потребительский спрос, но в условиях санкций они не приведут экономику к росту.