Миллиардер Игорь Рыбаков: российской экономике нужны концессии, а не приватизация

Предприниматель, миллиардер Игорь Рыбаков на своем YouTube-канале рассказал, почему для развития экономики России нужны не приватизация или национализация, а развитие концессий.

Миллиардер Игорь Рыбаков — предприниматель и филантроп (на март 2023 г. состояние Рыбакова оценивается в $1,4 млрд). Сооснователь корпорации «Технониколь», создатель образовательных проектов Rybakov X10 Academy, Rybakov University и Rybakov PlaySchool. Вместе с женой Екатериной основал благотворительный Рыбаков Фонд, занимающийся вопросами образования. На своем YouTube-канале бизнесмен рассказал, почему для развития экономики России нужны не приватизация или национализация, а развитие концессий:

— Когда кто-то говорит: нас спасет только приватизация, другой говорит: нас спасет только национализация, третий говорит: нас спасет только вторая волна мобилизации, и так далее… Я говорю: ставка на что-то одно не работает. Это точно нас погубит.

Когда идет сплошная национализация, как было в Советском Союзе, то усредняются экономические субъекты, возникает госплан. С одной стороны, есть возможность мобилизовать ресурсы по каким-то ключевым направлениям, с другой стороны, утрачивается разнообразие и на длинном горизонте это приводит к тому, что экономика начинает стагнировать. Вернемся к тому, что магазины будут называться не как сейчас — разными именами: «Вкусвилл», «Пятерочка» и т.д., а одним — «Гастроном»… Но уверен, что этого не будет.

В России история приватизации попахивает известно каким запахом. Приватизационные чеки, ваучеры, залоговые аукционы. Ну кто не слышал об этом? Вся приватизация в России была проведена жесточайшим образом, бестолково, в одни руки, то есть в результате появилось несколько кланов, которые собрали всю так называемую промышленность, которую строили всем миром. В результате несколько финансовых, промышленных групп стали владеть гигантскими кусками недвижимости, собственности, заводов, пароходов и так далее, совершенно не представляя, что они с этим будут делать.

Представляете, сколько экономических цепочек было уничтожено за это время? Ну просто невероятно. Я сам присутствовал, когда определенные предприниматели просто вырезали целый завод и увозили на металлолом.

Для развития российской экономики необходимо развивать концессии.

То есть необходимо выбирать предпринимателей, у которых получается делать, например, автодороги, и отдавать им эту автодорогу не только на то, чтобы построить, а построить и эксплуатировать потом 30 лет. Тогда предприниматель построит эту дорогу так, чтобы не латать её каждый год. Всё логично. Сразу инновации случаются.

Некоторые концессии уже есть в России, но их категорически мало. Их не хватает, надо расширять эту практику и отбирать в качестве участников концессий компании, где очень ответственные предприниматели, с хорошей репутацией, которые зарекомендовали себя. Те, кто предыдущие 20 лет платил налоги, доказал свою эффективность в производственных процессах, промышленности, индустрии, у которых есть рейтинги, награды. Это первый подход, который я рекомендую.

Второй — это более активная позиция государства в деле поддержки предпринимателей.

Ведь на самом деле, если 2-3 трлн руб. раздать этим предпринимателям под управление, в концессии, в те задачи, которые поставит перед ними государство, эти предприниматели не просто освоят эти два-три триллиона инвестиций, распилят, они на эти два-три триллиона построят заводы, фабрики, продукты. Знаете, есть Фонд прямых инвестиций, несколько институтов Правительство Российской Федерации создало для того, чтобы развивать эти направления, но знаете, какие смехотворные бюджеты?

И третий подход — признать, наконец, что старая модель экономики умерла, идут перекладывание активов из кармана в карман, замена руководителей с одного на другого…

Это как в публичном доме кровати переставлять или стены перекрашивать и думать, что клиентов станет больше. Надо менять. Попытка мыслить старыми категориями — отнять, поделить, приватизировать, национализировать — ничего не даст. Экономика будет такой же, как раньше. Инерционное устройство головы человека, ну и вообще нашего общества. И когда я говорю, что надо менять, я говорю не про про людей, а про мысли, которые останавливают нас. Мы видим возможности вокруг мыслей, которые у нас предзагружены. Понимаете, если у нас [плохие] мысли, то мы вокруг видим и [плохие] возможности. Загрузите в свою голову другие идеи, лебединые, полет, превосходство.

Текст подготовлен на основе видео на YouTube-канале Игоря Рыбакова. Мнение спикера может не совпадать с мнением редакции.

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