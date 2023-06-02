ЦБ попенял банкам за неочевидные условия кредитования. Как устроены «ставки по 4%»

Средневзвешенные рыночные ставки по кредитам наличными находятся в диапазоне от 12 до 32%, при этом в будущем, скорее всего, будут расти.

Центробанк и эксперты указали на возвращение на финансовый рынок недобросовестных маркетинговых практик, пишет «Коммерсантъ». Так, банки предлагают клиентам кредиты наличными формально под 3-4% годовых, а реальные ставки могут превышать 30%, таким образом кредитные организации вводят клиентов в заблуждение.

Кредиты наличными по ставке 3,9-4% предлагают Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк и другие. При этом банкиры неохотно говорят о разнице между рекламной ставкой и реальной стоимостью кредита. Эксперты указывают, что кредитование по ставке в 4% не имеет экономического смысла.

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При этом в Сбербанке ставка 4% доступна только в первый месяц, а затем увеличивается до 12,5%, в ВТБ, исходя из условий, максимальная ставка составляет 14%, в Газпромбанке — 31,4% без страховки.

По данным Центробанка и Национального бюро кредитных историй, средневзвешенные рыночные ставки по кредитам наличными за I квартал находились в диапазоне от 12 до 32% годовых в зависимости от сроков и суммы. При этом эксперты полагают, что стоимость кредитов будет расти.

Скорее всего, будет наблюдаться увеличение частоты просрочек, соответственно, объективно увеличится премия за риск. Кроме того, если будет немного повышена ключевая ставка, что вполне вероятно, вырастет и стоимость фондирования,— говорит управляющий директор по валидации агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов.

Центробанк вместе с ФАС указал банкам, что ценовые условия должны быть очевидными для клиентов. «Потребитель должен сразу видеть диапазон полной стоимости кредита и размер минимальной гарантированной ставки по вкладу», — пояснили в пресс-службе регулятора. Там признают, что некоторые банки не акцентируют внимание, что низкая ставка по кредиту или займу действует недолго и только при покупке страховки или дополнительных услуг.