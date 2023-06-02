Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 01.06
80,99
86,50
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Российские производители предложили запретить параллельный импорт вычислительной техники

Российские производители предложили запретить параллельный импорт вычислительной техники
Автор фото: Jordan Harrison. Иллюстрация: Unsplash.com

По инициативе объединения отечественных производителей вычислительной техники в правительстве обсуждают ограничение на ввоз оборудования Acer, Asus, MSI, Hitachi, Cisco и других известных брендов.

#ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ#ИМПОРТ#НОВОСТИ

Объединение АНО «Вычислительная техника» предложило Минпромторгу ограничить параллельный импорт вычислительной техники, пишет «Коммерсантъ». Сейчас в министерстве обсуждают это предложение с отечественными производителями: в АНО входят Yadro, «Аквариус», Kraftway и другие предприятия.

Так, из перечня техники для ввоза без разрешения работодателей предлагается исключить оборудование следующих брендов: HPE, Acer, PureStorage, Basler, Asus, MSI, Delta Electronics, Quanta и еще нескольких. В Минэке рассматривают включение в него IBM, Dell, Fusitsu, HP, Inspur, Cisco, Hitachi,, Delta Electronics и других. 

В Минпромторге подтвердили обсуждение инициативы: в министерстве ждут «более конкретно сформулированных предложений». Ограничить параллельный импорт можно только в отношении той техники, производство которой уже налажено в России, считают в Минцифры.

После начала СВО большинство зарубежных вендоров отказались поставлять оборудование в РФ, и отечественные компании сообщали о проблемах с поставками оборудования. При этом российские вендоры выступают против параллельного импорта вычислительной техники. В компании «Аквариус» подтвердили инициативу, признав при этом, что полностью остановить параллельный импорт невозможно. 

Покупатели и дистрибуторы техники выступили против резких шагов: сокращение списка оборудования, которое ввозится по параллельному импорту, может привести к росту цен и нехватке техники, отмечает представитель РАТЭК (включает «М.Видео-Эльдорадо», «Ситилинк», Huawei и других) Антон Гуськов.

Сейчас российские СХД (сети хранения данных) и серверы не способны полностью удовлетворить потребность рынка, как в количественном плане, так и в техническом, — говорит основатель дата-центра и облачного провайдера Oxygen Павел Кулаков.

 
Автор: Андрей Пермяков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Эксперты: рынок жилья в России превратился в «наркомана», требующего новых субсидийЭксперты: рынок жилья в России превратился в «наркомана», требующего новых субсидий
  • Золото на Wildberries? Ювелиры сражаются за продажу драгоценностей на маркетплейсахЗолото на Wildberries? Ювелиры сражаются за продажу драгоценностей на маркетплейсах
  • Бизнес нового времени: как увеличить доходы через работу с внутренними барьерамиБизнес нового времени: как увеличить доходы через работу с внутренними барьерами
  • Дочь Игоря Алтушкина откроет ресторан на набережной ИсетиДочь Игоря Алтушкина откроет ресторан на набережной Исети
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.