Российские производители предложили запретить параллельный импорт вычислительной техники

По инициативе объединения отечественных производителей вычислительной техники в правительстве обсуждают ограничение на ввоз оборудования Acer, Asus, MSI, Hitachi, Cisco и других известных брендов.

Объединение АНО «Вычислительная техника» предложило Минпромторгу ограничить параллельный импорт вычислительной техники, пишет «Коммерсантъ». Сейчас в министерстве обсуждают это предложение с отечественными производителями: в АНО входят Yadro, «Аквариус», Kraftway и другие предприятия.

Так, из перечня техники для ввоза без разрешения работодателей предлагается исключить оборудование следующих брендов: HPE, Acer, PureStorage, Basler, Asus, MSI, Delta Electronics, Quanta и еще нескольких. В Минэке рассматривают включение в него IBM, Dell, Fusitsu, HP, Inspur, Cisco, Hitachi,, Delta Electronics и других.

В Минпромторге подтвердили обсуждение инициативы: в министерстве ждут «более конкретно сформулированных предложений». Ограничить параллельный импорт можно только в отношении той техники, производство которой уже налажено в России, считают в Минцифры.

После начала СВО большинство зарубежных вендоров отказались поставлять оборудование в РФ, и отечественные компании сообщали о проблемах с поставками оборудования. При этом российские вендоры выступают против параллельного импорта вычислительной техники. В компании «Аквариус» подтвердили инициативу, признав при этом, что полностью остановить параллельный импорт невозможно.

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Покупатели и дистрибуторы техники выступили против резких шагов: сокращение списка оборудования, которое ввозится по параллельному импорту, может привести к росту цен и нехватке техники, отмечает представитель РАТЭК (включает «М.Видео-Эльдорадо», «Ситилинк», Huawei и других) Антон Гуськов.