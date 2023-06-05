MAKFA расширяет присутствие на рынке Поднебесной

«МАКФА» расширяет присутствие на рынке Поднебесной. Компания планирует подписать новые торговые контракты по итогам SIAL China — крупнейшей в Азии и ведущей международной выставке продуктов питания.

Выставка SIAL China в Шанхае стала первой после масштабных ковидных ограничений, поэтому интерес к ней был огромным: деловое мероприятие собрало более 3 тыс. экспонентов, за три дня его посетили свыше 80 тыс. профессионалов отрасли.

На национальном коллективном стенде «Made in Russia», работу которого организовал Российский экспортный центр (РЭЦ), продукцию и услуги представили 64 российские компании агропромышленного комплекса.

Фото: Константин Попов: «Наша мука входит в топ-5 самых востребованных российских товаров в Китае»

«МАКФА» в 2014 г. стала одной из первых российских компаний в сфере АПК, начавших работу на китайском рынке, — рассказывает директор по продажам Константин Попов. — Наша мука входит в топ-5 самых востребованных российских товаров в стране. Жители Поднебесной ценят качественные продукты питания, и продукция MAKFA, в первую очередь мука, отвечает запросам жителей КНР. Это экологичность, отсутствие ГМО, отменный вкус и головокружительный аромат хлеба, который получается из нашей муки.

«Россия должна гордиться аграрными брендами, — продолжает член совета директоров «МАКФА» Валерий Юревич. — У нас отличные продукты питания, их необходимо продвигать на международном рынке. Российские продукты в мире должны стать синонимом знака качества».

Фото: официальные делегации из Китая — частые гости на «Макфе». Генеральный консул Китая в Екатеринбурге господин Цуй Шаочунь

«МАКФА» привезла на выставку полную линейку производимой продукции, в том числе новинки: каши моментального приготовления фантастических вкусов, наборы для приготовления пасты с соусами под торговой маркой «Сегодня в меню», линейку функциональных макарон с полезными для здоровья добавками LIVINGOOD — участника рейтинга журнала Forbes. Любимую китайцами муку презентовали в новом дизайне упаковки, который выполнен по результатам масштабного маркетингового исследования и с учетом мнения китайских покупателей.

Фото: Россия должна гордиться аграрными брендами и продвигать их на международном рынке

Экспортная деятельность является одной из приоритетных и перспективных в работе компании. При этом «МАКФА» закрывает потребности внутреннего рынка, демонстрируя ежегодный рост, — отмечает управляющий АО «Макфа» Антон Белоусов. — В структуре продаж доля экспорта составляет чуть менее 10%, целью является наращивание товарооборота до 15% от общего объема выручки к 2024 г. Стоит отметить действенность механизмов государственной поддержки агропромышленного сектора, в частности компенсацию части затрат на доставку и участие в выставках, сертификацию продукции и регистрацию товарных знаков. Это важные инструменты поддержки для экспортеров.

Деятельность компании «МАКФА» в экспортном направлении является важной и в свете выполнения указов Президента России Владимира Путина, поручившего в ближайшие годы обеспечить увеличение объема экспорта сельхозпродукции и продовольствия до $45 млрд.

Достижению этой цели служит и проведение Российско-китайского бизнес-форума, состоявшегося сразу по окончании выставки SIAL China. Организатором мероприятия выступил «Российский союз промышленников и предпринимателей».

В рамках форума были проведены пленарные заседания, ряд тематических панельных сессий и круглых столов по вопросам развития инвестиционного сотрудничества, взаимодействия в сфере сельского хозяйства, промышленности, высоких технологий, транспорта и энергетики.

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