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«Сумасшедшим меня называл каждый первый, но наш продукт не хуже Италии»

«Сумасшедшим меня называл каждый первый, но наш продукт не хуже Италии»
Иллюстрация: «Вино моего города»

Уже третий год в Омской области работает винодельня. Продукция, четыре вида вина из темного и светлого винограда, имеет все лицензии и акцизы. В планах — выход в более премиальный сегмент.

#ПРОИЗВОДСТВО#СВОЕ ДЕЛО

Омская винодельня. Кажется, что это невозможное словосочетание, которое противоречит всем законам природы и логики. Именно так, вопреки всему, в деревне Розовка в 40 км от Омска с 2021 г. работает самая настоящая винодельня. С бочками из кавказского дуба, на французских дрожжах и непременным ароматом знаменитой доли ангела* в подвале.

Как это стало возможно? Инвестор и главный идеолог проекта Вячеслав Камолкин рассказал DK.RU, что мечта о собственной винодельне родилась еще в студенческое время, в 70-годы прошлого века, «но все как-то не складывалось, и вот, наконец, сложилось».

 Я шел к этому 48 лет, — говорит Вячеслав Камолкин. — Достаточно долго складывалась эта винодельческая картинка. Точнее, она никак не складывалась.

«Вино моего города»: единственная винодельня по левому берегу Волги

— Когда я был студентом, в центре города, на площади Ленина, работал магазин «Яблонька», в котором продавалось всякое-разное, был там и небольшой кафетерий, в котором разливали вино, в том числе сортов Рислинг и Ркацители. На той остановке я делал пересадку с одного автобуса на другой, иногда мы с друзьями заходили в «Яблоньку», в этот кафетерий, покупали вино. В то время в стране предпочитали по большей части сладкие напитки, пили портвейны и вермуты, про сухое вино друзья сразу сказали: «Фу, кислятина». А мне понравилось. Появилась идея делать свое вино, иметь виноградники. Появилась — и осталась в далеких фантазиях.

Потом вышел фильм «Укрощение строптивого» со знаменитой сценой, где виноград давят ногами. И снова он пробудил во мне интерес к теме виноделия, но возможностей опять не было никаких. Затем началась перестройка — возможности появились, хотелось, чтобы это было хобби, а не бизнес, но снова постоянно что-то не складывалось, все время что-то мешало.

У меня дочь живет в Австралии, я отправил ее туда после окончания школы. Она предлагала купить виноградники там, наладить производство. Но я отказался, я всегда хотел заниматься виноделием именно в Омске.

Была еще одна попытка стать ближе к миру вина: мы отдыхали в Бирме (ныне Мьянма — DK.RU), там оказалось очень классное вино. Решили возить его к нам, но все снова не сложилось: сложная логистика, страна с военным режимом, отставшая от мира на 50-60 лет. Отказались от идеи.

Шли годы. И несколько лет назад в Розовке выставили на продажу новый дом, соседний с моим (Розовка — село в Омской области, в 40 км от Омска — ред.). Я предлагал купить его всем друзьям, говорил будем жить по соседству, давайте. Но никто не согласился. И я дома предложил: а может купим его и будем делать там вино? С этого и началась реализация многолетней идеи.

Я, конечно, могу ошибаться, но сейчас мы — единственная винодельня по левому берегу Волги. Следующая — только в Сан-Франциско.

Как хобби снова не сложилось. Нужно продавать

— До этого момента я никогда не делал вино для себя, даже вот это традиционное домашнее, в огромных бутылях с надувшейся медицинской перчаткой на горлышке. Но точно понимал, что для качественного вина необходимы две составляющие: качественное сырье, настоящий виноград и качественные технологии и оборудование.

Начали закупать оборудование. И оказалось, что его для производства небольших объемов вина просто не существует. У нас сейчас стоит минимальное, кубовое. Прессы, дробилки, пресс для насоса — все это тоже рассчитано не на десять литров вина в год. Закупили все, стоило это немалых денег, тогда и стало понятно, что это не может быть просто хобби, надо получать лицензию и продавать продукт.

Сейчас на винодельне «Вино моего города» работает итальянское перерабатывающее оборудование, емкости произведены в Китае и Молдавии, для виноматериала используются французские дрожжи, классические пробки для бутылок, изготовленные из пробкового дерева, везут из Португалии.

«Сумасшедшим меня называл каждый первый, но наш продукт не хуже Италии» 1
Фото: цех винодельни «Вино моего города»

Винодельня есть — винограда нет

— Тогда же, после покупки дома, купили виноград в Калачинске (город в Омской области — ред.), обратились в местный Минсельхоз, чтобы получить все документы для производства. Оказалось, для того чтобы делать вино из омского винограда, нужно подождать 50 лет с момента первого урожая. Это нужно, чтобы подтвердить, что омская земля подходит для выращивания винограда, из которого возможно делать вино — регион не относится к винодельческим. Сейчас я понимаю, что это правильно, несмотря на жаркое лето, виноград в Омской области не вызревает, весна и осень у нас недостаточно теплые. Виноград не добирает сахара и вино из него получается кислое и слабоалкогольное. Технолог пыталась с ним что-то сделать, но это нереально.

Поняв, что с местным виноградом не выйдет, мы решили закупать его в Краснодарском крае, в Крыму — оборудования же уже стоит.

Обратились в Росалкогольрегулирование за лицензией. Оказалось, чтобы получить лицензию на производство вина из чужого винограда, нужно получать лицензию уже как винзаводу, а для этого нужен громадный административный ресурс в Москве, ее невозможно в Омске получить. Ее и в Москве-то невозможно без сумасшедшего административного ресурса сделать.

Стали изучать вопрос. Государство у нас все же способствует развитию винодельчества, но также заставляет заниматься виноградарством. Поэтому оставалось одно: купить собственные виноградники. Выбрали в Астрахани. В Краснодаре и Крыму рынок занят совсем другими людьми, с другими деньгами и связями. Кстати, купить виноградник в Италии было намного дешевле, чем на нашем Черноморском побережье.

В Астрахани же продавался молодой виноградник, тогда еще не плодоносящий. Мы купили его в 2019 году, в 2021-м собрали первый урожай. Там у нас 24 га, засажено пока не все. Сорта два: ркацители и саперави. Из этого винограда мы и делаем свои четыре вина: красное, оранжевое, розовое и белое.

Конечно, в планах расширение линейки, мы уже посадили виноград сортов каберне совиньон, мерло, ливадийский черный, кокур белый. Так что через три года будет новая винная линейка.

«Сумасшедшим меня называл каждый первый, но наш продукт не хуже Италии» 2
Фото: «Вино моего города»

Три тысячи километров в пути и тотальная ручная проверка

Вызревший виноград в Астрахани собирают в ящики, грузят в рефрижераторы и при +2 градусах доставляют в Омск.

— Да, везем его три тысячи километров, — рассказывает омский винодел. — В Омске вручную перебираем и делаем вино. Так как все делается вручную, работаем сутками, две смены по 12 часов. Хлопот, по сравнению с виноделием в той же Италии, у нас, конечно, очень много. Чего стоит только то, что нам не хотели выдавать лицензию. Сказали: «Какое в Сибири может быть вино?». Затем в Росалкогольрегулировании заявили, что в соответствии с некими правилами Минсельхоза существует срок между сбором винограда и его переработкой — не более четырех часов.

А у нас какие четыре часа? Мы везем несколько дней виноград.

Но мы ответили, что на юге виноград собирают как картошку: в ведра, потом в кузов машины, которая едет до бункера итам просто вываливает все, затем эту ягоду дробят. Никто виноград не перебирает, а мы вынуждены все аккуратно в ящички собирать, перебирать каждую кисть по ягодке.

Добавляет сложностей и логистика: нам нужно не только привезти виноград, но и отправить обратно пустые ящики, иначе каждый раз придется покупать новые. Плюс — минувшая зима была достаточно холодной, в нескольких местах на виноградниках почва промерзла, так что теперь на зиму будем все укрывать, покупаем для этого плуги, тракторы, воздуходувки.

Не Италия, конечно, но мы не ропщем.

Все лицензии — на руках

— Лицензию на производство вина мы получили в июле 2021 г. Как только она была у нас — привезли виноград и запустили оборудование. В России ты не имеешь права пользоваться им, если нет лицензии. Дубовые бочки для Росалкогольрегулирования — тоже оборудование, для того, чтобы залить в них вино, нужно собрать пакет документов. На каждую бочку есть сертификат, договор, счет-фактура. Все это отправлялось в Москву в Росалкогольрегулирование, они рассматрели документы, дали задание инспектору выехать на проверку.

У нас ближайший инспектор работает в Новосибирске, они долго никого к нам не могли отправить, так как просто нет в Сибири сотрудника, который знал бы, что нужно проверять на винодельне, как вообще это все должно работать. В итоге специалист все же приехал, выдал заключение о праве работать.

Кстати, когда растаможивали оборудование — тоже была тотальная проверка, меня как декларанта фотографировали со всех сторон, нас явно поставили где-то на учет. Все необходимое для виноделия ввозится с определенным кодом, его история должна потом четко прослеживаться: или дальнейшая перепродажа или получение компанией лицензии на виноделие.

Лицензию на производство мы получили, как я сказал, в июле, а уже в августе к нам нагрянула налоговая с проверкой. Я, предприниматель еще с прошлого века, сразу спросил у них: «Вы ничего не перепутали? У нас не то что налогов не может быть, мы даже еще продукт не изготовили, даже виноград не привезли. Сначала нужно вино сделать, а потом платить налоги».

Но оказалось, что это мы перепутали. В Налоговом кодексе прописано, что, если товар подакцизный, власти должны детально знать его происхождение. Меня и главу нашего КФХ начали проверять от и до, целый год приглашали на допросы и беседы, проверили всех наших контрагентов, все банки, с которыми работаем. Людей с той стороны напугали, конечно. Немного успокоились только когда у нас началась реализация.

А чтобы получить акцизную марку, ты должен иметь и лицензию, и вино. При этом должен быть сертификат соответствия из лаборатории — что мы изготовили вино, а не краску для стен. Мы получили акцизы в Росалкогольрегулировании в Новосибирске. Как только они были на руках — начали наклеивать их на бутылки и отправили в сеть «ВинАГрад».  Кстати, В Новосибирске в Росалкогольрегулировании до сих пор просто не знают, что с нами делать — мы у них единственные.

«Сумасшедшим меня называл каждый первый, но наш продукт не хуже Италии» 3 «Сумасшедшим меня называл каждый первый, но наш продукт не хуже Италии» 4
Фото: Винодельня «Вино моего города»

Люди хотят дешевое и итальянское, а видят дорогое и омское

— Реализация тоже оказалась делом непростым. Сеть магазинов «ВинАГрад» — это примерно «Красное и белое». Туда идут за недорогим, в идеале — итальянским, а видят на полке дорогое и омское. Бутылка нашего вина в магазине стоит около 900 рублей. Брали, конечно, совсем мало.

В июле 2022 г. мы передали сети 96 бутылок вина, на начало 2023 г. было продано 30 штук. Это, конечно, совсем не продажи.

Но в конце 2022 – начале 2023-го мы предприняли атаку на рынок. Начали проводить разные мероприятия с вином, дегустации. Сейчас на винодельню регулярно приезжают экскурсии, причем не только из Омска. После того, как нас начали узнавать, вино в магазинах стало продаваться активнее, люди идут в сеть именно за ним.

«Сумасшедшим меня называл каждый первый, но наш продукт не хуже Италии» 5
Фото: Винодельня «Вино моего города»

Работаем также с несколькими ресторанами. Сейчас уже немало тех, кто интересуется и хочет продавать наш товар, но мы вновь принципиальны: сначала завоюем омский рынок, потом пойдем в соседние регионы. Попробуем и с Китаем работать, может, получится отгружать вино туда.

Конечно, сумасшедшим меня называли абсолютно все. Многие спрашивают, почему винодельня в Омске, а не в Астрахани, рядом с виноградниками. Но я всегда хотел заниматься виноделием именно в Омске, я не хочу уезжать из города, а если и винодельня, и виноградники будут там — выбора не останется. 

В планах — премиальная линейка

Сейчас на винодельне готовят к открытию второй цех. Виноматериалы для «Вина моего города» урожая 2021 и 2022 гг. хранятся в подвале, их, как оказалось, тоже нужно готовить в России совершенно особенным образом:

— По нашим ГОСТам в бутылках с вином не допускается осадка. Это правило есть только в России, больше нигде. Осадок — это винный камень. Чтобы он не оставался в напитке, мы охлаждаем вино практически до минусовой температуры, винный камень при этом выпадает в осадок, жидкость без него разливаем в бутылки. На самом деле, вино без винного камня теряет в ароматике и вкусе, виноделы очень не любят этого делать. Но выбора не остается.

Производимое на омской винодельне вино выдерживают в дубовых бочках 6-8 месяцев. Приезжающие на экскурсии сомелье оценивают его как «продукт не хуже стандартного вина Италии и Испании». В планах — более сложные вкусы и премиальные марки.

Из собранного в 2022 г. урожая винограда, 60 000 тонн, было произведено порядка 40 000 литров вина, это около 57 000 бутылок. Постоянно на винодельне в Омске работают восемь человек, на винограднике в Астрахани — семь сотрудников. На сезонные работы ежегодно приглашается еще 30-40 человек. О том, чтобы зарабатывать на проекте, речи пока нет:

— Конечно, вложения огромные, я даже не озвучиваю. Я как учредитель постоянно финансирую в проект, КФХ, что, кстати, снова вызывает вопросы у налоговой: как это, продукт есть, а предприятие в минусах. Если считать только расходы, связанные с расходниками и зарплатами — через 2-3 года мы имеем все шансы выйти в ноль. Если учитывать инвестиции, окупаемость такого проекта не менее 30 лет. Но это ведь затевалось как хобби, а не как заработок. Мы на омской земле делаем продукт ничем не хуже испанского или итальянского, в планах — новые сорта и более выдержанные вина.

* В сфере производителей алкогольных напитков «долей ангелов» называют ту часть напитка, которая за время выдержки покидает стены дубовых бочек через тончайшие поры. 

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Автор: Александра Клименко
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