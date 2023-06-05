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На Урале легендарный силовик погиб в результате несчастного случая

На Урале легендарный силовик погиб в результате несчастного случая
Иллюстрация: DK.RU

Экс-глава регионального УГИБДД Юрий Демин в минувшие выходные упал со строительных лесов и получил травмы, несовместимые с жизнью. Следственный комитет проводит проверку.

#ПРОИСШЕСТВИЯ#УТРАТА#НОВОСТИ

Свердловское управление СКР и ГУ МВД по Свердловской области подтвердили гибель Юрия Демина, о которой стало известно накануне. Трагедия произошла в поселке Верхняя Сысерть в воскресенье, сообщение в дежурную часть поступило в 15:20.

Как пишет Justmedia.ru, экс-руководитель регионального УГИБДД упал со строительных лесов с высоты второго этажа. От полученных травм он скончался на месте. Как отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, врачи предпринимали все возможное, но не смогли его спасти.

По поручению начальника ГУ МВД области генерал-лейтенанта полиции Александра Мешкова, от всего гарнизона, совета ветеранов и общественного совета выражаю искренние соболезнования родным и близким Юрия Алексеевича. Он всегда был принципиальным человеком в вопросах борьбы с преступностью и в вопросах защиты прав законопослушных участников дорожного движения. Вечная ему память, — отметил Валерий Горелых.

Напомним, Юрий Демин возглавлял УГИБДД с 2005 по 2018 годы. После того, как он был уволен из органов внутренних дел, устроился на работу в УГМК, а затем  занял пост заместителя начальника службы безопасности по режиму и охране УК «УЗТМ-Картэкс». Юрию Демину было 62 года. 

Автор: Елизавета Порошина
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