«Наша школа изначально открывалась для детей, а не для родителей или педагогов»

Классическое школьное образование не может отозваться на эмоциональные потребности конкретного ребенка. Да и школьник, начинающий обучение, еще слишком мал, чтобы эти потребности сформулировать.

В таком мнении сходятся психологи, которые работают со школьниками и их родителями. Более того, добавляют эксперты, если тревога в школьном возрасте сильная и ее никто не помогает переживать, то она затрудняет учебный процесс и может вызвать агрессию в адрес учителей и учебы.

Детей учат быть отличниками во всем — в биологии, физкультуре и математике, но при этом не рассказывают о действительно важных навыках: к примеру, как коммуницировать с людьми, как отстаивать границы, как проявлять лидерские качества.

Новому поколению нужен более гибкий подход, считает руководитель сети частных школ Rittel School Наталья Риттель. Долгое время она наблюдала за выпускниками 9-11 классов, которые приходили на подготовку к экзаменам в ЕГЭ-центр, входящий в Rittel Group. Чем дольше велось наблюдение, тем больше Наталья укреплялась в мысли, что современным детям не хватает важных дополнительных навыков — soft skills.Тогда-то и появилась идея открыть принципиально новую школу, где в центре системы стоит ребенок и его интересы.

Собрав воедино знания, полученные во время работы в ЕГЭ-центре, преподавательской работы в педагогическом университете Екатеринбурга, контрактной работы в Китае и длительной практики преподавания английского языка, Наталья Риттель запустила в Екатеринбурге сеть частных школ Rittel School.

— Цель проекта — создать такую школу, где, помимо освоения образовательной программы, будет много программирования, иностранного языка, изучение графического дизайна, фотографии и развитие навыков, которые в обычной школе, по сути, никто не развивает, но которые очень нужны во взрослой жизни, — говорит Наталья Риттель.

Rittel School: что это?

Миссия образовательного учреждения — учить не для школы, а для жизни. Rittel School поделена на несколько филиалов: RITTEL SCHOOL ACADEM на ул. Краснолесье, 30, RITTEL SCHOOL CITY, Ул. Радищева, 33 и RITTEL SCHOOL COUNTRY, расположенная в КП «Заповедник» (Сысертский район). В каждом филиале есть предшкола, начальная школа, средняя и старшая. Предшколу в Rittel School называют нулевым классом.

Основная задача нулевого класса — достижение коммуникативной, мотивационной и когнитивной готовности ребенка к обучению в школе. Здесь учатся дети 5-7 лет и изучают программу комплексной подготовки к школе. Здесь же, на начальном этапе обучения, мы формируем у студентов (именно так называются все ученики Rittel School) необходимые коммуникативные навыки, навыки работы в группе и самостоятельность, — продолжает Наталья Риттель.

Программа начальной школы создана на основе передовых методических наработок и выстроена в соответствии с ФГОС. При этом в план обучения добавлены разнообразные авторские программы и более 20 кружков в неделю. Первоклашки занимаются углубленным изучением английского с носителями языка, развивают четыре важных soft skills — критическое мышление, креативность, коммуникацию и работу в команде, изучают программирование и работу на компьютере. В качестве дополнительных занятий дети могут выбрать кружок по интересам. В школе организованы классы для лепки, театральная студия, кружок лего, выжигание по дереву и киноклуб. Обязательная составляющая учебы — прогулки на свежем воздухе.

Стоит отметить, школа работает с 8 до 18:30, что очень удобно для занятых родителей.

Средняя школа направлена на формирование у детей первых профессиональных навыков. С помощью новых подходов в обучении ребята начинают формировать свой портрет как будущих специалистов. Обучение проходит не по четвертям, как в классической школе, а по модульной системе. Пять недель учеба, затем неделя отдыха. За год ребята осваивают семь модулей.

В средней школе также действует программа дополнительного образования. Она включает клубы китайского языка, программирования, графического дизайна, фотографии и писательский клуб. Также школьники сами решают, какие клубы организовать или убрать. Внеучебная жизнь детей тоже насыщена приятными событиями. В течение каждого модуля мы выезжаем с ними на экскурсии, в театры, музеи и различные образовательные мероприятия, — рассказывает руководитель Rittel School.

Уже с пятого класса у юных студентов есть специальные дни, когда они учатся самостоятельно — так называемые дни самообучения. Благодаря этой системе ребята становятся более дисциплинированными, учатся распределять приоритеты и быть более ответственными.

Старшая школа готовит ребят к успешной сдаче ОГЭ и ЕГЭ по любому количеству предметов. Результаты подготовки отслеживаются методистом школы, и родители получают ежемесячный отчет об успеваемости детей. Кроме того, с подростками ведется разработка стратегии поступления в вузы, а уровень знания английского языка доходит до B1-B2.

Rittel School — школа полного дня. Соответственно, дети получают здесь не только внимательное отношение и индивидуальный подход, но и полноценное четырехразовое питание, организованное по принципу «шведский стол». Такая система — тоже один из элементов обучения. Дети учатся выбирать то, что они хотят, и взвешивать свои силы.

Еще один важный элемент обучения, который отличает Rittel School от классической школы, — наличие подразделения тьюторов. Они помогают, поддерживают на протяжении образовательного пути и проводят встречи с родителями один раз в два модуля. Такие встречи — аналог родительского собрания.

Тьюторская служба занимается психологическим сопровождением ребенка и адаптацией на разных этапах его взросления. Нам важно, чтобы все студенты любили ходить в школу, и это время было наполнено светлыми и радостными воспоминаниями, — объясняет Наталья Риттель.

Никаких «1Х»

В 2019 г. школа №23 в Академическом районе стала известна на весь город благодаря рекордному набору первоклассников. В тот год школа сформировала 21 первый класс — до буквы «Х». В учебном заведении пояснили: «Х» — значит «хороший».

Индивидуальный подход к детям не предполагает большого наличия классов. Так, в Rittel School Academ на Краснолесья сейчас обучается более 200 студентов. Школа на Радищева, 33, которая откроет свои двери в сентябре 2023 г., наберет такое же количество студентов.

В Rittel School Country в коттеджном поселке «Заповедник» уже открыт набор студентов с 0-го по 11-й класс. В каждом классе сети школ Rittel School учится по 12 человек. Благодаря небольшим классам каждому ученику уделяется достаточно внимания.

Заметно, как за год дети изменились в лучшую сторону. И в личностных качествах, и в мотивации. Они стали намного самостоятельнее. Даже у самых ленивых немотивированных ребят, совсем не отличников, появилось желание учиться и добиваться поставленных целей. И это наше самое большое достижение на этом этапе, — подводит итог Наталья Риттель.

Для поступления в Rittel School необходимо посетить экскурсию, где подробно расскажут о требованиях школы в освоении академической программы, обучении иностранному языку, подходах в формировании личности студентов, оценочной системе, модульном формате, мероприятиях, выездах, подготовке к экзаменам, кружках и клубах. Также все поступающие студенты должны пройти тьюторское собеседование.

Подробнее с условиями набора в Rittel School на 2023-2024 гг. можно ознакомиться на сайте.

Реклама. ИП Риттель Наталья Александровна