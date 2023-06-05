Продажи автомобилей в России выросли в 2,5 раза по сравнению с прошлогодним «дном»

Первое место по популярности заняла Lada Granta, за ней следуют китайские модели и «Нива». В топ-5 брендов три позиции заняли китайские марки, чьи продажи бурно выросли за год.

В мае 2023 г. в России было продано 72,2 тыс. новых легковых автомобилей, пишет «Автостат» на основе данных предприятия «Паспорт промышленный консалтинг». Это на 5% меньше, чем в апреле, но в 2,6 раза выше показателя мая 2022 г., когда рынок упал до минимальной отметки — продажи составили всего 27,5 тыс. автомобилей.

Лидером продаж остается Lada — «АвтоВАЗ» смог реализовать 22 тыс. автомобилей или более 30% от всего объема рынка. По 10% заняли китайские Chery и Haval — было продано по 7,4 тыс. шт автомобилей каждой марки. Продажи еще одного китайского бренда Geely составили 6,7 тыс. шт, а замыкает пятерку Kia — 3,1 тыс. шт. При этом продажи корейского бренда падают, а китайских компаний и Lada растут — от 3,3 до 7,4 раз.

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Среди конкретных моделей первое место по популярности сохраняет бюджетная Lada Granta, второе место у Haval Jolion, третье — у Geely Coolray. В пятерку самых популярных автомобилей попали также Lada Niva Travel и Chery Tiggo 7 PRO Max.