Россияне скупают автомобили в Дубае для перепродажи на родине

«Все кому не лень привозят машины». Россияне приезжают в ОАЭ не только отдыхать, но и покупают автомобили, если у них есть свободные деньги. Причем не только для личного пользования, но и для продажи.

Прибывшие в Дубай россияне покупают по несколько машин для дальнейшей перепродажи на родину. Как сообщает РБК, об этом пишет The New York Times со ссылкой на участников схемы.

Дубай — это три в одном. Вы едете в отпуск, покупаете машину для себя и покупаете ее для перепродажи, — рассказал один из собеседников газеты.

Информацию подтвердил и автоэксперт Петр Баканов: «Вы можете привозить все что хотите, если у вас есть деньги. Все кому не лень привозят машины».

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По словам эксперта, сейчас запчасти для иномарок в России можно купить даже дешевле, чем до начала специальной военной операции и связанных с ней санкций. Тогда детали продавались официальными дилерами со значительными наценками.

Западные автопроизводители отвергают информацию об обходных поставках машин в Россию. Так, главный финансовый директор General Motors Пол Джейкобсон заявил: «Я ничего не знаю о том, что что-то пойдет в Россию».