Самый дорогой авторынок в мире пошел вверх: автопродажи в РФ выросли на 70%

При этом в свежую статистику не включены продажи марок BMW, Mercedes-Benz, Chery, Exeed и Evolute в связи с решением этих автопроизводителей изменить публикацию данных.

За минувший месяц в стране было продано 54,2 тыс. автомобилей, что на 22,4 тыс. шт. больше, чем в марте 2022 г. В результате продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей выросли на 70,6% относительно прошлого года, сообщает Коммерсантъ со ссылкой на данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Как отмечает АЕБ, в статистику не включены продажи марок BMW, Mercedes-Benz, Chery, Exeed и Evolute в связи с решением этих автопроизводителей изменить публикацию данных о продажах с ежемесячных на ежеквартальные.

В 2023 г. объем российского рынка новых автомобилей составил 177 тыс. шт. — это на 37,8% или на 107,3 тыс. машин меньше, чем в январе-апреле прошлого года. Напомним, в 2022 г., по данным АЕБ, в России было продано 687,3 тыс. автомобилей против 1,66 млн автомобилей в 2021 г. Весной 2023 г. авторынок России был признан самым дорогим в мире.

Из-за дефицита автомобилей средней ценовой категории их стоимость выросла в 1,5–2 раза. Не удалось найти в продаже новую иномарку некогда доступной модели дешевле 1 млн руб. А в маркетплейсе Fresh Auto сообщили, что Kia Rio в базовой комплектации обойдется уже в 1,5 млн руб., хотя еще в 2021 г. этот автомобиль оценивался в 910 тыс. Топовые комплектации Hyundai Solaris сейчас стоят примерно 2,5 млн руб., лифтбэки Volkswagen и Skoda — от 1,7–1,8 млн руб.

Таких моделей, как Renault Logan, Opel Astra и Vectra, Hyundai I и II, в наличии вовсе нет. Российские представительства Volkswagen, Kia, Skoda, Citroen, Opel, Renault и Hyundai на своих сайтах предлагают на всю страну лишь 313 автомобилей наиболее популярных и доступных моделей среднего ценового сегмента. В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» говорят, что счет реально доступных авто идет и вовсе на десятки.

Весной 2023 г. в России заработала новая схема поставок автомобилей из Китая по параллельному импорту. Китайские производители придумали, как оформить заказы так, чтобы не попасть под экономические санкции в Евросоюзе. Летом 2023 г. начнет работать компания Meilin Auto, которая является филиалом одной из китайских корпораций с экспортной лицензией, рассказывал DK.RU. Она намерена напрямую ввозить в Россию премиальные китайские электромобили, в первую очередь таких брендов как Hongqi, Li Auto и Voyah. При этом дилер не откажется привезти по предзаказу и машины европейских или американских брендов, сделанные для китайского рынка, в частности электромобили Cadillac, Volkswagen или Tesla. Заказы уже принимаются, открытие первого шоурума в московском регионе планируется летом 2023 г.