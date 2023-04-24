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Tesla или Volkswagen: в Россию пришла китайская корпорация с экспортной лицензией

Tesla или Volkswagen: в Россию пришла китайская корпорация с экспортной лицензией
Иллюстрация: autonews.ru

На авторынке России снова перемены: китайская компания с экспортной лицензией Meilin Auto намерена напрямую поставлять из Китая электромобили Cadillac, Volkswagen или Tesla и запчасти к ним.

#НОВОСТИ

В России заработала новая схема поставок автомобилей из Китая по параллельному импорту. Китайские производители придумали, как оформить заказы так, чтобы не попасть под экономические санкции в Евросоюзе.

Летом 2023 г. начнет работать компания Meilin Auto, которая является филиалом одной из китайских корпораций с экспортной лицензией. Она намерена напрямую ввозить в Россию премиальные китайские электромобили, в первую очередь таких брендов как Hongqi, Li Auto и Voyah. При этом дилер не откажется привезти по предзаказу и машины европейских или американских брендов, сделанные для китайского рынка, в частности электромобили Cadillac, Volkswagen или Tesla. Заказы уже принимаются, открытие первого шоурума в московском регионе планируется летом 2023 г.

Как пояснил гендиректор Meilin Auto с китайской стороны Чен Цзяхао, китайские автопроизводители, которые продают свои машины на рынках Северной Америки или Европы, опасаются попасть там под санкции за поставку машин в Россию. Поэтому они делают это не сами, а через китайские фирмы с экспортными лицензиями. Эти компании оформляют вывоз машин из КНР и продают их уже российским фирмам, которые ввозят автомобили в Россию как параллельный импорт:

Мы не ожидаем, что китайские власти присоединятся к санкциям против России. В Китае принято разделять политику и торговлю. Но те автомобильные бренды, которые пытаются выйти на рынки Северной Америки и Европы, могут опасаться вторичных санкций в этих странах и не рискнут открыть официальные российские представительства.

В отличие от такой схемы, Meilin Auto сама осуществляет всю цепочку поставки и оформления китайского автомобиля в Россию, а также готова предоставлять гарантию на свои машины и ввозить для них запчасти. 

В России подходят к концу запасы автомобилей массового сегмента, рассказывал DK.RU. Российские представительства Volkswagen, Kia, Skoda, Citroen, Opel, Renault и Hyundai на своих сайтах предлагают на всю страну лишь 313 автомобилей наиболее популярных и доступных моделей среднего ценового сегмента. В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» говорят, что счет реально доступных авто идет и вовсе на десятки.

Автор: Андрей Широков
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