В России исчерпаны запасы иностранных автомобилей средней ценовой категории

Авторынок прошлого. Количество самых популярных и некогда недорогих авто Volkswagen, Kia, Skoda, Citroen, Opel, Renault и Hyundai в России исчисляется десятками. На фоне дефицита опять выросли цены.

В России подходят к концу запасы автомобилей массового сегмента, пишут «Известия». Российские представительства Volkswagen, Kia, Skoda, Citroen, Opel, Renault и Hyundai на своих сайтах предлагают на всю страну лишь 313 автомобилей наиболее популярных и доступных моделей среднего ценового сегмента. В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» говорят, что счет реально доступных авто идет и вовсе на десятки.

Из-за дефицита автомобилей средней ценовой категории их стоимость выросла в 1,5–2 раза. Не удалось найти в продаже новую иномарку некогда доступной модели дешевле 1 млн руб. А в маркетплейсе Fresh Auto сообщили, что Kia Rio в базовой комплектации обойдется уже в 1,5 млн руб., хотя еще в 2021 г. этот автомобиль оценивался в 910 тыс. Топовые комплектации Hyundai Solaris сейчас стоят примерно 2,5 млн руб., лифтбэки Volkswagen и Skoda — от 1,7–1,8 млн руб.

Таких моделей, как Renault Logan, Opel Astra и Vectra, Hyundai I и II, в наличии вовсе нет. Например, на официальном сайте Hyundai при попытке выбрать автомобиль висит надпись «Все машины проданы». Больше всего осреди оставшихся в наличии Skoda Rapid — 127 и Volkswagen Polo — 93. Чуть меньше Citroen C4 — 48 и Kia Rio — 45. В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) и вовсе говорят, что в наличии в автосалонах лишь несколько десятков машин:

Если говорить о реальных запасах, то счет пошел не на тысячи и не на сотни, а на десятки. Некоторых марок, например Renault, не осталось совсем. На сайтах же вместе с автомобилями в наличии указываются и автомобили под заказ, которые еще надо ввезти в страну. На сегодняшний день автомобилей наиболее ходовых моделей Kia, Volkswagen, Hyundai, Renault и Skoda осталось около 200–500 единиц. Пока трудно прогнозировать, на какой срок хватит этого количества машин, так как непонятна текущая покупательная способность и не сформировался спрос. Аналитики назвали наиболее вероятным вариант перехода предприятия под контроль государства, но в докризисном 2021 году продавалось не менее 200 автомобилей массового сегмента в день.

Сейчас в России действует механизм параллельного импорта, который позволяет ввозить товар без разрешения правообладателя, напомнил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр:

Он должен помочь восполнить запасы машин, но поставлять массовый сегмент в Россию просто невыгодно. Расходы на логистику и таможенное оформление заметно сказываются на конечной стоимости. В итоге эти модели уже не попадают в разряд доступных массовому покупателю. Поэтому они не интересны импортерам с экономической точки зрения. По этой причине ожидать значительных поставок доступных моделей в Россию не стоит. По сути, сейчас из доступных машин на рынке есть только модели АвтоВАЗа. Также недавно начались продажи китайских седанов Kaiyi E5, выпуск которых в конце прошлого года начался в Калининградской области на заводе «Автотор».

Он напомнил, что о своих намерениях выйти на российский рынок заявляли иранские и индийские автопроизводители, но назвал такие перспективы «весьма туманными». В ближайшем будущем у российских потребителей останется выбор преимущественно между китайскими и отечественными машинами, заявил независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

Но и на китайские машины пока надеяться не стоит, так как на большинство моделей ценник высокий и никак не подходит под массовый сегмент, считает автомобильный эксперт, майор ГИБДД в отставке Виктор Кондрашин. Так, по его словам, самая простая модель китайского концерна Geely обойдется покупателю почти в 1,9 млн руб. А тот же Kaiyi E5 калининградской сборки продается минимум за 1,95 млн руб.

Заменой ушедшим брендам могут стать новые модели китайских кроссоверов и автомобили Lada. В АвтоВАЗе в 2023 г. намерены удвоить производство и выпустить более 400 тыс. автомобилей, в 2022 г. концерн собрал 220 тыс. машин. На сегодняшний день АвтоВАЗ развил мощности, позволяющие выпускать до 500 тыс. автомобилей в год, заявили в пресс-службе компании. Там добавили, что климатическая система «уже давно входит в состав комплектаций», а с ABS выпускаются все Lada Vesta. Остальные модели планируется оснастить ею в течение текущего года.

Российский авторынок в 2023 г., согласно базовому прогнозу, вырастет на 7% до 670 тыс. штук, а по оптимистичному — на 28% до 800 тыс. штук, рассказывал DK.RU со ссылкой на исследование компании «Технологии доверия» (бывшее подразделение PWC в России). Однако к докризисным значениям в 1,55 млн проданных автомобилей в год рынок вернется только в 2027 г.