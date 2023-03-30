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Российский авторынок восстановится не раньше 2027 г. после прошлогоднего обвала

Российский авторынок восстановится не раньше 2027 г. после прошлогоднего обвала
Автор фото: Michail Dementiev. Иллюстрация: unsplash.com

Восстановление продаж новых легковых автомобилей будет зависеть в основном от стабильности геополитической ситуации, устойчивости цен и появления на рынке новых игроков.

#АВТО#АВТОРЫНОК#НОВОСТИ

Российский авторынок в 2023 г., согласно базовому прогнозу, вырастет на 7% до 670 тыс. штук, а по оптимистичному — на 28% до 800 тыс. штук, пишет Forbes со ссылкой на исследование компании «Технологии доверия» (бывшее подразделение PWC в России). Однако к докризисным значениям в 1,55 млн проданных автомобилей в год рынок вернется только в 2027 г.

Какой сценарий будет реализован, зависит «преимущественно от стабильности геополитической ситуации, развития параллельного импорта, устойчивости уровня цен, а также от появления на рынке новых игроков (увеличение локальной сборки)», говорит директор автомобильной практики компании «Технологии доверия» Виктория Синичкина. Необходимо учитывать также падение платежеспособности граждан, высокие цены на автомобили и перебои в поставках комплектующих.

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Восстановление российского авторынка к 2027 г. выглядит реальным, хотя отечественный автопром сейчас находится в сложной ситуации, говорит независимый эксперт рынка Владимир Беспалов. Напомним, в 2022 г. продажи новых легковых автомобилей в России упали на 58,7% до примерно 626 тыс. штук. 

Автор: Андрей Пермяков
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