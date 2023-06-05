Главврач свердловского онкоцентра пообещал резко сократить очереди на операции

По словам Бориса Мейлаха, уже сейчас оперблок СООД работает в две смены. К ноябрю после ремонта откроют 10 новых операционных залов — тогда срок ожидания операций не будет превышать семь дней.

Свердловская область вышла на первое место среди регионов УрФО по пятилетней выживаемости после лечения онкологических заболеваний. Об этом заявил руководитель свердловского онкоцентра Борис Мейлах. Сейчас показатель составляет 57,8% — на 2% больше, чем годом ранее.

Как пишет ЕАН со ссылкой на главврача СООД, в настоящий момент на учете в медучреждении состоит более 122 тыс. чел., и их количество с каждым годом растет. Динамика объясняется увеличением продолжительности жизни пациентов в ремиссии и совершенствованием методов диагностики, которые позволяют вовремя выявить заболевание.

Борис Мейлах отметил, что приоритетом для медучреждения является совершенствование оказания хирургической помощи и снижение сроков ожидания операций. После того как оперблок онкоцентра перевели на работу две смены, количество операций по итогам года выросло на 23%, а срок ожидания госпитализации для оказания плановой помощи сократился с 2-3 месяцев до 2-3 недель.

Работа в этом направлении продолжается: в июне 2023 г. мы откроем центральное стерилизационное отделение. Это позволит значительно увеличить пропускную способность стерилизации инструментов и материалов для проведения большего числа операций. К ноябрю отремонтируют оперблок — будет открыто 10 новых операционных залов. Количество операционных, закрепленных за каждым онкологическим отделением, увеличится в два раза. С пуском реконструированного операционного блока очередность на операцию не будет превышать семи дней, — пообещал главврач СООД.

Напомним, помимо операций, в СООД пациенты получают химиотерапевтическое и радиотерапевтическое лечение.

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