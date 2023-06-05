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Главврач свердловского онкоцентра пообещал резко сократить очереди на операции

Главврач свердловского онкоцентра пообещал резко сократить очереди на операции
Иллюстрация: Страница СООД ВКонтакте

По словам Бориса Мейлаха, уже сейчас оперблок СООД работает в две смены. К ноябрю после ремонта откроют 10 новых операционных залов — тогда срок ожидания операций не будет превышать семь дней.

#ЗДОРОВЬЕ#НОВОСТИ

Свердловская область вышла на первое место среди регионов УрФО по пятилетней выживаемости после лечения онкологических заболеваний. Об этом заявил руководитель свердловского онкоцентра Борис Мейлах. Сейчас показатель составляет 57,8% — на 2% больше, чем годом ранее.

Как пишет ЕАН со ссылкой на главврача СООД, в настоящий момент на учете в медучреждении состоит более 122 тыс. чел., и их количество с каждым годом растет. Динамика объясняется увеличением продолжительности жизни пациентов в ремиссии и совершенствованием методов диагностики, которые позволяют вовремя выявить заболевание.

Борис Мейлах отметил, что приоритетом для медучреждения является совершенствование оказания хирургической помощи и снижение сроков ожидания операций. После того как оперблок онкоцентра перевели на работу две смены, количество операций по итогам года выросло на 23%, а срок ожидания госпитализации для оказания плановой помощи сократился с 2-3 месяцев до 2-3 недель.

Работа в этом направлении продолжается: в июне 2023 г. мы откроем центральное стерилизационное отделение. Это позволит значительно увеличить пропускную способность стерилизации инструментов и материалов для проведения большего числа операций. К ноябрю отремонтируют оперблок — будет открыто 10 новых операционных залов. Количество операционных, закрепленных за каждым онкологическим отделением, увеличится в два раза. С пуском реконструированного операционного блока очередность на операцию не будет превышать семи дней, — пообещал главврач СООД.

Напомним, помимо операций, в СООД пациенты получают химиотерапевтическое и радиотерапевтическое лечение.

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Автор: Елизавета Порошина
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