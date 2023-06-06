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После массового отравления сидром вся отрасль ждет усиления контроля и спада продаж

После массового отравления сидром вся отрасль ждет усиления контроля и спада продаж
Иллюстрация: Следственный комитет

Накануне 18 человек умерли от отравления «Мистером сидром», который по сути не является ни сидром, ни пивным напитком. Тем не менее, после этого регуляторы призвали начать проверки производителей.

#ПРОИСШЕСТВИЯ#ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ#НОВОСТИ

Производители слабоалкогольной продукции ждут ужесточения контроля и усиления проверок после того как в Поволжье 18 человек умерли от отравления напитком «Мистер сидр», пишет «Коммерсантъ». О массовом отравлении в Ульяновской, Самарской, Нижегородской областях и Удмуртии стало известно 5 июня: по предварительным данным, это произошло из-за напитка, выпущенного самарским предприятием «Анди». Участники рынка наиболее вероятной причиной отравления считают наличие в напитке метанола.

16 умерших от отравления пришлось на Ульяновскую область. Губернатор региона Алексей Русских уточнил, что «Мистер сидр» поставлялся в 30-литровых кегах и продавался на разлив. В Росалкогольрегулировании сообщили, что оборот продукции ООО «Анди» запрещен во всей стране. Следственный комитет объявил о задержании индивидуального предпринимателя из Самарской области, его подозревают в преступлении по ч. 3 ст. 238 УК РФ — «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц».

Несколько должностных лиц выступили с призывом начать проверки производителей пива и слабоалкогольных напитков.

Мы призываем власти отменить мораторий на проверки на потребительском рынке и усилить контроль за соблюдением производителями требований к маркировке и реализации неучтенной продукции,— заявил замглавы общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов. 

Продукция предприятия «Анди» не имеет отношения ни к пивному напитку, ни к сидру, и массовое отравление грозит нанести ущербу имиджу этих двух категорий, считает независимый эксперт Алексей Небольсин. Фактически «Анди» выпускает слабоалкогольные коктейли под видом пивных напитков под названиями «Виски-кола», «Бабл Гам», «Ром-кола», добавил эксперт.

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А ужесточение контроля за производством и продажей продукции может негативно отразиться на добросовестных игроках, тогда как работающие нелегально предприятия зачастую остаются вне поля зрения регуляторов, указывает основатель сети пивных магазинов «Беру выходной» Николай Желагин.

Автор: Андрей Пермяков
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