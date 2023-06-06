После массового отравления сидром вся отрасль ждет усиления контроля и спада продаж

Накануне 18 человек умерли от отравления «Мистером сидром», который по сути не является ни сидром, ни пивным напитком. Тем не менее, после этого регуляторы призвали начать проверки производителей.

Производители слабоалкогольной продукции ждут ужесточения контроля и усиления проверок после того как в Поволжье 18 человек умерли от отравления напитком «Мистер сидр», пишет «Коммерсантъ». О массовом отравлении в Ульяновской, Самарской, Нижегородской областях и Удмуртии стало известно 5 июня: по предварительным данным, это произошло из-за напитка, выпущенного самарским предприятием «Анди». Участники рынка наиболее вероятной причиной отравления считают наличие в напитке метанола.

16 умерших от отравления пришлось на Ульяновскую область. Губернатор региона Алексей Русских уточнил, что «Мистер сидр» поставлялся в 30-литровых кегах и продавался на разлив. В Росалкогольрегулировании сообщили, что оборот продукции ООО «Анди» запрещен во всей стране. Следственный комитет объявил о задержании индивидуального предпринимателя из Самарской области, его подозревают в преступлении по ч. 3 ст. 238 УК РФ — «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц».

Несколько должностных лиц выступили с призывом начать проверки производителей пива и слабоалкогольных напитков.

Мы призываем власти отменить мораторий на проверки на потребительском рынке и усилить контроль за соблюдением производителями требований к маркировке и реализации неучтенной продукции,— заявил замглавы общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов.

Продукция предприятия «Анди» не имеет отношения ни к пивному напитку, ни к сидру, и массовое отравление грозит нанести ущербу имиджу этих двух категорий, считает независимый эксперт Алексей Небольсин. Фактически «Анди» выпускает слабоалкогольные коктейли под видом пивных напитков под названиями «Виски-кола», «Бабл Гам», «Ром-кола», добавил эксперт.

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А ужесточение контроля за производством и продажей продукции может негативно отразиться на добросовестных игроках, тогда как работающие нелегально предприятия зачастую остаются вне поля зрения регуляторов, указывает основатель сети пивных магазинов «Беру выходной» Николай Желагин.