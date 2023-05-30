1,11 млрд декалитров: производство алкоголя в России бьет рекорды

Импорт алкогольной продукции за прошлый год упал на 11%. При этом продажи водки в начале 2023 г. сократились и в России, вместе с тем одновременно увеличилось потребление шампанского.

Производство алкоголя в России достигло рекордного уровня, рассказал в рамках форума «Неделя российского ретейла 2023» помощник руководителя Росалкогольрегулирования Димитрий Бурцев. За 2022 г. было произведено 1,11 млрд декалитров, что на 2,2% больше, чем годом ранее. Из общего объема 800 млн декалитров приходится на пиво, 100 млн — на пивные напитки, 200 млн — на все остальное.

В январе Росалкогольрегулирование сообщало, что в 2022 г. производство алкогольных напитков без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи выросло на 9,8%, до 199,5 млн декалитров. При этом импорт алкогольной продукции за тот же период упал до 95 млн декалитров, на 11%, а экспорт вырос до 44 млн.

Из-за санкций экспорт водки в первом квартале 2023 г. упал на 77% в годовом выражении, до 752 тыс. литров в пересчете на чистый спирт. При этом продажи водки в начале 2023 г. сократились и в России, вместе с тем одновременно увеличилось потребление шампанского.

Выпуск российских рома, виски и джина растет по причине замещения импорта, но значительного роста их потребления не наблюдается, указывает директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. По его мнению, в этом году производство алкоголя в России будет стабильным, а импорт продолжит восстанавливаться. Он почти остановился после того, как в прошлом году многие зарубежные производители прекратили поставки в страну из-за СВО, сообщал DK.RU.