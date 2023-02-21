В России выросли производство и продажи алкоголя

Резко выросло производство настоек, джина и рома, а также слабоалкогольных напитков и игристых вин. Выпуск водки вырос гораздо меньше, но она занимает 75% рынка крепкого алкоголя.

В 2022 г. производство алкоголя в России выросло на 2,24%, достигнув 1,01 млрд дал, пишет РБК со ссылкой на данные Росалкогольрегулирования (РАР). Доля крепкого алкоголя, вина и слабоалкогольных напитков составила порядка 20% или 199,5 млн, более 80% или примерно 811,8 млн дал пришлось на пиво, сидр, пуаре и медовуху.

При этом 75% объема рынка крепкого алкоголя занимает водка, выпуск которой вырос на 4%, до 84 млн дал. Вместе с тем резко выросло производство настоек, джина и рома — на 42%, до 13,9 млн дал, а выпуск слабоалкогольных напитков и игристых вин вырос на 25% до 19 млн и 16,1 млн дал соответственно.

В прошлом году в России наблюдалось перепроизводство всех видов алкогольной продукции, особенно крепких напитков, говорит директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.

Каждый производитель надеялся, что импорт «исчезнет», и нужно было успеть заполнить рынок своей продукцией, но уже в четвертом квартале 2022 года в части секторов можно было наблюдать снижение производства — компании гармонизировали производство с запросами рынка, — объясняет эксперт.

Выпуск российских рома, виски и джина растет по причине замещения импорта, но значительного роста их потребления не наблюдается, указывает г-н Дробиз. По его мнению, в этом году производство алкоголя в России будет стабильным, а импорт продолжит восстанавливаться. Он почти остановился после того как в прошлом году многие зарубежные производители прекратили поставки в страну из-за СВО, сообщал DK.RU. К концу года года поставки стали налаживаться за счет параллельного импорта.

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Совокупные розничные продажи алкоголя, включая пиво и пивные напитки, за 2022 г. выросли примерно на 1%, до 1 млрд дал.