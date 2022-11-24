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Российский «водочный гигант» запускает производство виски на сырье из Шотландии

Российский «водочный гигант» запускает производство виски на сырье из Шотландии
Иллюстрация: РИА Новости

Торговые сети распродают последние запасы виски. После начала СВО зарубежные производители прекратили отгрузку. Свободную нишу планирует занять «Алкогольная сибирская группа»: она вложила 100 млн руб.

#ПРОИЗВОДСТВО#ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ#НОВОСТИ

«Алкогольная сибирская группа» (АСГ, выпускает водку под марками «Белая березка», «Хаски», «Сиббиттер», «Пять озер») запускает производство виски. Сейчас компания ожидает поставок дистиллятов из Шотландии и Армении, розлив начнется уже в декабре, пишет Рамблер со ссылкой на «Коммерсант».

АСГ будет выпускать виски на заводе «Омсквинпром». В первом квартале 2023 г. предприятие отгрузит порядка 100 тыс. декалитров виски. Известно, что компания вложила более 100 млн руб. в расширение производства, что позволит в перспективе выпускать до 10,8 млн декалитров алкоголя в год.

Виски из шотландских спиртов будет стоить в рознице 1-1,2 тыс. руб., напиток среднего сегмента — 500-600 руб. за бутылку. Товарные знаки находятся в процессе регистрации и в настоящее время не разглашаются.

Ранее АСГ поставляла на российский рынок шотландский виски компании Whyte & Mackay, однако после начала спецоперации в Украины производители из Ирландии и США отказались отгружать свой товар.

Свободная ниша на рынке после ухода крупных иностранных игроков составляет 1,5-2 млн декалитров.

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Автор: Андрей Широков
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