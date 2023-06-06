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Неожиданный рекорд: число авиапассажиров в России достигло максимума за 15 лет

Неожиданный рекорд: число авиапассажиров в России достигло максимума за 15 лет
Автор фото: Fransiskus Filbert Mangundap. Иллюстрация: Unsplash.com

Закрытие международных рынков помогло российским авиакомпаниям обратить внимание на недооцененные внутренние направления. Но подорожание авиабилетов грозит снизить дальнейший рост пассажиропотока.

#НОВОСТИ

За январь-апрель 2023 г. российские авиакомпании перевезли внутри страны 22,5 млн человек, на 15,5% больше, чем годом ранее, пишет РБК со ссылкой на данные Росавиации. Этот показатель стал максимальным за последние 15 лет, предыдущий рекорд был зафиксирован в 2021 г. — 21,1 млн пассажиров.

В то же время объем пассажирских авиаперевозок на международных направлениях за первые четыре месяца 2023 г. составил 6,3 млн человек. Рекорд был поставлен в 2019 г., когда показатель был выше на 54,3%, тогда на международные направления приходилось 40% пассажиропотока. В 2022 г. объем международных авиаперевозок был на 27,5% меньше, чем в этом году.

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После начала СВО оборвалось авиасообщение России почти со всеми странами Европы, а также с США, Канадой и рядом других западных стран. Кроме того, российские авиакомпании столкнулись с ограничениями на поставки запчастей к самолетам и их техническим обслуживанием, отечественные перевозчики не могут также использовать за рубежом самолеты, взятые в лизинг у иностранных компаний. 

В то же время после закрытия международных рынков авиакомпании обратили внимание на внутренние направления, многие из которых раньше недооценивали, сказал руководитель сибирского кластера холдинга «Новапорт» и гендиректор новосибирского аэропорта Толмачево Евгений Янкилевич. Существенный рост внутреннего туризма стал основным трендом, подтвердил гендиректор S7 Group Дмитрий Куделькин. Кроме того, в прошлом году действовала масштабная программа субсидирования внутренних авиаперевозок: с апреля 2022 г. по март 2023 г. авиакомпании получили суммарно 125,3 млрд руб.

В скором будущем главным риском для развития внутренних перелетов будет подорожание авиабилетов из-за роста себестоимости перелетов, говорит представитель S7 Airlines Яна Тычинская. На это влияют стоимость авиакеросина, аэропортового и аэронавигационного обслуживания, а также многое другое, в том числе сокращение господдержки.

Автор: Андрей Пермяков
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