В России насчитали более 2 тыс. полетов на самолетах с просроченными запчастями

«Некоторые специфические изделия завезти просто невозможно». В авиакомпаниях отрицают использование запчастей с истекшим сроком годности, но проблема поддержания летной годности будет усугубляться.

За 2022 г., по данным Ространснадзора, было выявлено более 2 тыс. полетов, во время которых на самолетах использовались запчасти и компоненты с истекшим сроком годности, пишет «Коммерсантъ». Такую оценку привел руководитель службы Виктор Басаргин, выступая на комитете по транспорту Госдумы 16 мая. Всего в прошлом году диспетчеры Госкорпорации по организации воздушного движения в РФ обслужили 1,4 млн рейсов, включая транзитные и международные.

По словам Басаргина, хотя санкции затронули в том числе поставки авиазапчастей, гражданская авиация РФ «выполняет свою задачу по бесперебойной доставке пассажиров». Однако внеплановые проверки авиапредприятий показали, что в компаниях, использующих зарубежные самолеты, «отмечаются дефицит комплектующих изделий, проблемы с поставками расходных материалов».

Заказ обусловлен повышенной стоимостью и увеличением сроков: в среднем с 3–7 дней (до санкций.— “Ъ”) до 60–120 дней. Некоторые специфические изделия завезти просто невозможно <…> фиксируются многочисленные факты эксплуатации авиационной техники с нарушениями, напрямую влияющими на безопасность полетов, — добавил Виктор Басаргин.

Впрочем, собеседники издания в крупных авиакомпаниях не признают использование запчастей с истекшим сроком годности. Так, топ-менеджер одного из перевозчиков сказал, что доступ к полету «просроченных» критических запчастей, таких как механизации крыла и гидравлических систем, исключен: «В отличие от малых и деловых перевозок у крупных пассажирских компаний слишком большая ответственность».

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Большие авиакомпании предпочтут оставить самолеты на земле, чем летать с просроченными запчастями, считает источник из экспертного сообщества. Так, у Azur Air сейчас летает 13 из 22 самолетов, у нее стоят в том числе пять Вoeing 767, некоторые из которых ждут разрешения властей на вывоз двигателей за границу для ремонта. Но в целом проблема поддержания летной годности иностранных самолетов в России будет усугубляться, считает эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов.

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