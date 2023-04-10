В Иран на ремонт: «Аэрофлот» устраивает самолетам привал на востоке

Других вариантов пока нет. Российская авиакомпания «Аэрофлот» впервые отправила свой самолет на ремонт и техническое обслуживание в Иран. Компания Mahan Air имеет необходимые сертификаты.

«Аэрофлот» впервые отправил свой самолет на ремонт и техническое обслуживание в Иран, сообщает РБК. Из-за западных санкций продолжение сотрудничества по техобслуживанию самолетов Airbus с большинством прежних партнеров оказалось невозможным. Ранее для подобных целей «Аэрофлот» использовал мощности других провайдеров, в частности гонконгской HAECO.

Отправить в Иран было решено широкофюзеляжный лайнер Airbus A330–300, где его ремонтом будут заниматься сотрудники иранского перевозчика Mahan Air. «Ключевая задача отправки первого A330 на ремонт в Mahan Air — обслуживание стоек шасси самолета», сообщает «Аэрофлот». Компания Mahan Air имеет необходимые сертификаты и материальную базу для проведения техобслуживания самолета Airbus A330–300. В российской авиакомпании уверены, что иранский провайдер «выполнит техническое обслуживание с высоким уровнем качества».

В феврале возникла угроза прекращения обслуживания самолетов российских авиакомпаний в Турции. Тогда крупнейший турецкий оператор и провайдер услуг наземного обслуживания в аэропортах Havas предупредил контрагентов о рисках обслуживания импортных самолетов, принадлежащих перевозчикам из России.

В ближайшее время полеты на Sukhoi Superjet 100 могут быть остановлены в связи с отсутствием запчастей для российско-французских моторов, рассказывал DK.RU. А Турция перестанет заправлять некоторые самолеты из России.