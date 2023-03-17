Полеты на Sukhoi Superjet 100 парализованы из-за дефицита свечей зажигания для моторов

В ближайшее время полеты на Sukhoi Superjet 100 могут быть остановлены в связи с отсутствием запчастей для российско-французских моторов. А Турция перестает заправлять некоторые самолеты из России.

Полеты на Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) могут быть остановлены уже в ближайшее время, пишет Коммерсантъ. Российские авиакомпании ожидаемо столкнулись с дефицитом свечей зажигания для российско-французских моторов SaM146. В «ИрАэро» сообщили, что у компании есть несколько запасных свечей. В «Якутии» сказали, что новых свечей у компании нет, но перевозчику должно хватить старых до конца 2023 г.О дефиците свечей также сообщили в авиакомпании «Азимут».

в середине февраля письмо в Минпромторг о проблеме с нехваткой свечей зажигания направил заместитель гендиректора «ИрАэро» Владимир Панфилов. В письме Панфилов отметил, что дефицит свечей ставит под угрозу выполнение программы полетов по перевозке пассажиров. По его оценке, ситуация может привести к риску частичной остановки полетов на SSJ100 и «постепенному полному прекращению полетов всего парка воздушных судов» в ближайшее время. Он также попросил Минпромторг ускорить процесс разработки свечей на научно-производственном предприятии «Молния».

По словам председателя советов директоров перевозчика Павла Удода, авиакомпаниям предложили несколько вариантов решения проблемы, но налет SSJ100 в летний период не увеличат, пока они не пройдут сертификацию. В свою очередь, в «Ростехе» подтвердили разработку российских свечей зажигания для моторов. По словам представителя госкорпорации, работа по импортозамещению «идет полным ходом».

Ранее российская авиакомпания «Азимут» получила 17-й в своем парке самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), рссказывал DK.RU. Он стал первым для всей отечественной авиации новым бортом, на который пришлось установить подержанные двигатели. В Росавиации долго решали вопрос, как оформлять документацию летной годности для такого SSJ100. В итоге решили оставить в формулярах указание на установку двигателя второй категории.

Но это не все проблемы, с которыми в последние дни столкнулась российская авиация. Издание TurizmGuncel сообщает, что Минфин США 14 марта направил властям Турции письмо с просьбой не обслуживать самолеты Airbus и Boeing, прибывающие из России, с 16 марта. В заметке говорилось, что Турция удовлетворила эту просьбу.

Речь идет о любых частных, грузовых и коммерческих лайнерах, доля американского сырья при производстве которых превышает 25%.Пока «Аэрофлот» и S7 выполняют полеты в города Турции в штатном режиме, по расписанию, в рамках заявленной программы полетов, несмотря на то, что одна из заправочных компаний Турции разослала письмо по электронной почте, что не будет заправлять самолеты российских компаний из перечня Минторга США. По словам источника, перевозчики вышли из ситуации.