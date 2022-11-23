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Sukhoi Superjet 100 с подержанным двигателем: началась новая эра авиации в РФ

Sukhoi Superjet 100 с подержанным двигателем: началась новая эра авиации в РФ
Иллюстрация: aviationnews.ru

Для всей отечественной авиации новым бортом впервые станет самолет Sukhoi Superjet 100 с подержанными двигателями. В документации Росавиации такие машины теперь называют двигателями второй категории.

#НОВОСТИ

Российская авиакомпания «Азимут» получит 17-й в своем парке самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ100). Он станет первым для всей отечественной авиации новым бортом, на который пришлось установить подержанные двигатели. В Росавиации долго решали вопрос, как оформлять документацию летной годности для такого SSJ100. В итоге решили оставить в формулярах указание на установку двигателя второй категории. Этот прецедент станет только началом — в следующем году количество новых SSJ с двигателями из подменного пула вырастет. 

Сам подменный пул был создан в 2019 году, на тот момент, пишет издание, в нем было 17 двигателей. Перевозчики регулярно жаловались на их нехватку, но за три года агрегатов не стало больше, потому что Safran на фоне провала SSJ100 на международном рынке не хотел инвестировать в расширение производства. Как минимум несколько бортов из плана 2022 года будут укомплектованы таким образом. Готовность получить такие самолеты уже в декабре подтвердили в авиакомпании Red Wings.  

Компания PowerJet прекратила выпуск мотора SaM146, так как французский партнер Safran отказался от сотрудничества после начала СВО, а без него производство агрегатов и ремонт их горячей части невозможен. 

Сама по себе установка подержанного двигателя не влияет на безопасность, поскольку агрегаты имеют небольшой налет и находятся в исправном состоянии, считают в Росавиации. Но другие перевозчики опасаются, что их использование в новых лайнерах приведет к невозможности ремонта уже эксплуатирующихся бортов, ведь двигатели больше взять неоткуда. С этого момента на SSJ100 ставят только те двигатели, которые уже выпущены.

В настоящее время в России ведется разработка двигателя ПД-8, который предполагается ставить на импортозамещенную модификацию Superjet 100 — Superjet New. В комплексной программе развития авиаотрасли указано, что до 2030 года в России выпустят 314 двигателей ПД-8, при этом 284 из них должны получить выпущенные в те же сроки 142 лайнера, так что остатков на ремоторизацию точно не хватит. Ранее стало известно, что авиакомпания «Якутия» разобрала на запчасти два из четырех SSJ100, полученных в лизинг.

Как ранее рассказывал DK.RU, Red Wings с 27 ноября запустит прямые рейсы в Тель-Авив из Екатеринбурга. Полеты будут осуществляться на лайнерах SSJ100 вместимостью 100 пассажирских мест, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Автор: Андрей Широков
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