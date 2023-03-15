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«Возраст парка самолетов — 15 лет»: глава Минтранса вычислил срок жизни российской авиации

«Возраст парка самолетов — 15 лет»: глава Минтранса вычислил срок жизни российской авиации
Иллюстрация: РИА Новости

Виталий Савельев заявил, что Россия даст Минпромторгу время на разработку новых суперсовременных моделей самолетов в течении 10 лет. Именно столько продержится старый российский авиафлот.

#НОВОСТИ

Глава Минтранса Виталий Савельев заявил, что Россия способна поддерживать летную годность эксплуатируемых авиакомпаниями самолетов в течение десяти лет, рассказал Коммерсанантъ. «Средний возраст парка отечественных и импортных самолетов, которые у нас в наличии,— 15 лет. Это означает, что поддержание летной годности мы обеспечим еще порядка 10 лет и дадим нашему Минпромторгу время на разработку новых суперсовременных моделей»,— сказал министр на расширенном заседании комитета Госдумы по транспорту:

Самолеты российских авиакомпаний обеспечиваются сертифицированными запчастями, а не сделанными где-то и кем-то на коленке. У нас нет каннибализации, как мы предполагали. Все самолеты в нормальном режиме работают, мы все так или иначе обеспечиваемся запчастями. Хочу подчеркнуть, что это запчасти нормальные, сертифицированные, это не на коленке кто-то сделал. Да, есть сложная логистика, есть параллельный импорт — тем не менее все работает. 

После начала военной операции на Украине авиакомпаниям России запретили использовать европейские самолеты, а сданные в лизинг по старым контрактам потребовали вернуть в течение месяца. После этого российские авиакомпании начали перерегистрацию иностранных самолетов в юрисдикции РФ. Для выкупа самолетов российских авиакомпаний у иностранных лизингодателей правительство выделило 300 млрд руб.

Уральский завод гражданской авиации в 2025 г. планирует поставить первые пять самолетов «Байкал», пишет DK.RU. В настоящее время предприятие наращивает мощности. В течение двух лет штат компании увеличат с одной до двух тысяч человек, а потом до шести. В перспективе предприятие намерено производить до 60 самолетов в год. По оценке экспертов, потребность рынка самолетов в стране — около тысячи.

Автор: Андрей Широков
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