УЗГА выпустит первые пять самолетов «Байкал» в 2025 году

В перспективе предприятие намерено производить до 60 самолетов в год. По оценке экспертов, потребность рынка самолетов в стране — около тысячи, а в регионе не хватает около 50 единиц.

Уральский завод гражданской авиации в 2025 г. планирует поставить первые пять самолетов «Байкал». В настоящее время предприятие наращивает мощности. В течение двух лет штат компании увеличат с одной до двух тысяч человек, а потом до шести, сообщает РБК со ссылкой на заместителя генерального директора УЗГА Евгения Сергеева.

Для того чтобы ввести новый самолет в эксплуатацию, надо подтвердить его заявленные характеристики и функциональные возможности. Сертификационные работы должны завершиться в 2023 г.

В 2025 г. планируем поставить первые пять самолетов «Байкал» и планомерно увеличивать поставки до десяти, пятнадцати, двадцати пяти, постепенно доведя до 60 самолетов в год, — рассказал Евгений Сергеев.

Сейчас УЗГА ищет заказчиков, которые хотят заменить в своем авиапарке устаревшие Ан-2. Стоит отметить, что самолет пока не встал на конвейер. Для старта его серийного производства требуется сначала выпустить и сертифицировать импортозаместительные детали.

Ранее УЗГА показал, как будут выглядеть самолеты «Ладога», которые также планируется выпускать на Урале, на площадке в «Титановой долине». Фотографии появились в официальном телеграм-канале предприятия. В сообщении указано, что с макетами уже успели познакомиться представители авиакомпаний, который планируют обновить свой парк региональных самолетов.

Напомним, что УЗГА попал под санкции США. Министерство финансов США также ввело санкции против частной грузовой компании «Авиакон Цитотранс». Последняя специализируется на внутрироссийских и дальнезарубежных грузовых перевозках и входит в состав АVS Group бизнесмена и экс-депутата Заксобрания Свердловской области Валерия Савельева.

Основанием для санкций против Уральского завода гражданской авиации послужила разработка ударных беспилотников по заказу Минобороны РФ, для «Авиакон Цитотранс» — транспортировка грузов для оборонных предприятий РФ.

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