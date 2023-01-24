УЗГА показал, как будут выглядеть самолеты «Ладога», которые планируют собирать на Урале

Макеты кабины и салона пассажирского самолета показали представителям заинтересованных авиакомпаний. В пресс-службе завода отметили, что отзывы — положительные.

Уральский завод гражданской авиации построил макет кабинеты и салона турбовинтового регионального самолета ТВРС-44 «Ладога», который будут собирать в Свердловской области на площадке «Титановой долины».

Фотографии появились в официальном телеграм-канале предприятия. В сообщении указано, что с макетами уже успели познакомиться представители авиакомпаний, который планируют обновить свой парк региональных самолетов.

Специалисты высоко оценили современную авионику, продуманную кабину, удобные кресла. В свою очередь, наши конструкторы выслушали пожелания эксплуатантов относительно улучшения отдельных элементов. Благодаря наличию обратной связи от авиаперевозчиков мы сможем создать лучший в своём классе самолёт, — добавили в пресс-службе УЗГА.

Как уже писал DK.RU, каркас здания нового производственного корпуса УЗГА во второй очереди ОЭЗ «Титановая долина» начали возводить в сентябре прошлого года. Всего здесь появятся три цеха и ангар для наземных испытаний авиатехники. Весь комплекс зданий планируют ввести в эксплуатацию в 2024 г. На создание дополнительных мощностей завода из федерального бюджета выделили инфраструктурный кредит в размере 1 млрд руб.

Как сообщили в департаменте информполитики области, в новых цехах в числе прочего будут собирать самолеты «Ладога» — турбовинтовые региональные пассажирские самолеты в классе 40-50 мест, предназначенные для замены парка устаревших лайнеров. О запуске серийного производства отечественных самолетов с предприятием договорился Минпромторг РФ. Предполагается, что преимуществами самолета «Ладога» станут возможность взлета с грунтовых аэродромов и работа в неблагоприятных условиях. Производство планируют запустить после 2024 г. — до этого времени должна пройти сертификация.

В пресс-службе УЗГА добавили, что работа по созданию опытных образцов самолетов сейчас ведется в Самаре на предприятии «Авиакор — авиационный завод» и на Смоленском авиационном заводе (входит в ОАО «КТРВ»). А разработкой и изготовлением двигателей занимается предприятие «ОДК-Климов» в Санкт-Петербурге: в этом году должно быть изготовлено четыре двигателя ТВ7-117СТ-02, два из них передадут УЗГА.

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