Уральский авиационный завод и грузоперевозчик из Екатеринбурга попали под санкции США
26 января Минфин США ввел санкции против ЧВК «Вагнер» и одновременно включил в «черный список» нескольких граждан России и российские компании, связанные с судостроением и оборонной промышленностью.
Министерство финансов США ввело санкции против Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) и частной грузовой компании «Авиакон Цитотранс». Последняя специализируется на внутрироссийских и дальнезарубежных грузовых перевозках и входит в состав АVS Group бизнесмена и экс-депутата Заксобрания Свердловской области Валерия Савельева.
Основанием для санкций против Уральского завода гражданской авиации послужила разработка ударных беспилотников по заказу Минобороны РФ, для «Авиакон Цитотранс» — транспортировка грузов для оборонных предприятий РФ.
Санкции также введены против российских компаний:
- «Алмаз-Антей»;
- «Терра Тех»;
- «ТКХ-Инвест»;
- Национальная авиационно-сервисная компания;
- Научно-производственное предприятие «Прима»;
- Научно-производственное предприятие «Гамма»;
- «ТКХ-Инвест».
Под персональные санкции попали:
- Ян Новиков, председатель правления АО «Алмаз-Антей»;
- Валерий Захаров, советник президента ЦАР по национальной безопасности;
- Александр Иванов, гендиректор Officer’s Union for International Security;
- вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров;
- глава Татарстана Рустам Минниханов;
- бизнесмен Сергей Адоньев.
Введение санкций означает заморозку активов в США. Американским компаниям и гражданам США запрещено вести бизнес с фигурантами списка.
Напомним, что на этой неделе УЗГА показал макет кабинеты и салона турбовинтового регионального самолета ТВРС-44 «Ладога», который будут собирать в Свердловской области на площадке «Титановой долины».
Ранее DK.RU сообщил, что обновление парка российских авиакомпаний отечественными самолетами и вертолетами стало одним из ключевых направлений недавно принятой программы развития авиастроительной отрасли России. Согласно этому документу, к 2030 г. российский авиапарк должны пополнить 140 самолетов «Ладога» и 154 самолета «Байкал» производства УЗГА. Первые 14 самолетов «Байкал» должны быть поставлены в 2024 г., в 2015 г. — по 15 самолетов «Ладога» и «Байкал», с 2026 по 2030 гг. — по 25 самолетов этого типа.
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