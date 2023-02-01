Топ-менеджер УЗГА возглавил Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха

Уральским заводом гражданской авиации Вадим Бадеха руководил с 2009 г. Под его руководством завод превратился из ремонтного в авиастроительное предприятие.

Корпорация Ростех объявила о крупных кадровых перестановках. С 1 февраля врио гендиректора Объединенной двигателестроительной корпорации был назначен Вадим Бадеха. Его предшественник на посту Александр Артюхов с сегодняшнего дня перешел на работу в Ростех на должность управляющего директора по авиационным программам.

Как напомнили в пресс-службе корпорации, Вадим Бадеха с 2009 г. возглавлял Уральский завод гражданской авиации (контролируется Ростехом). Под его руководством была реализована стратегия развития предприятия: в нулевые годы оно специализировалось на ремонте газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов, а к настоящему моменту превратилось в полноценное авиастроительное предприятие. Всего за минувшие годы на мощностях УЗГА построено более 450 самолетов.

Обязанности гендиректора Уральского завода гражданской авиации будет исполнительный директор предприятия Сергей Федоров, пишет Интерфакс.

Ранее DK.RU писал, что УЗГА станет одним из ключевых исполнителей программы развития авиастроительной отрасли России. Согласно этому документу, к 2030 г. российский авиапарк должны пополнить 140 самолетов «Ладога» и 154 самолета «Байкал» производства УЗГА. Первые 14 самолетов «Байкал» должны быть поставлены в 2024 г., в 2015 г. — по 15 самолетов «Ладога» и «Байкал», с 2026 по 2030 гг. — по 25 самолетов этого типа. О запуске серийного производства отечественных самолетов с УЗГА договорился Минпромторг РФ.

Сборка самолетов в частности будет происходить во второй очереди ОЭЗ «Титановая долина». Для этого на этой площадке построят три цеха и ангар для наземных испытаний авиатехники. Весь комплекс зданий планируют ввести в эксплуатацию в 2024 г. На создание дополнительных мощностей завода из федерального бюджета выделили инфраструктурный кредит в размере 1 млрд руб.

Предприятие уже подписало несколько предварительных контрактов на поставку самолетов «Байкал». В частности, их планирует приобрести Нарьян-Марский объединенный авиаотряд, Фонд развития санитарной авиации, компания «Хели-Драйв Северо-Запад». А недавно УЗГА показал, как будут выглядеть кабина и салона турбовинтового регионального самолета ТВРС-44 «Ладога», который будут собирать в Свердловской области на площадке «Титановой долины».