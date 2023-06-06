Банк «Хоум Кредит» превратится в Хоум Банк после ухода европейцев

Банк «станет называться именно так, как его всегда неформально называли клиенты: Хоум Банк, и название теперь будет писаться кириллицей». Возможно, изменится и рабочий вектор банка.

Смена бренда понадобилась из-за выхода из состава акционеров чешской Home Credit B.V., в результате банк «Хоум Кредит» переименуется в Хоум Банк с июля, пишет РБК. Это позволит не дублировать бренд своего бывшего акционера, а сам ребрендинг пройдет в два этапа до конца года. Представитель «Хоум кредита» отметил, что банк «станет называться именно так, как его всегда неформально называли клиенты: Хоум Банк. Он сохранит свои фирменные цвета, но название будет писаться кириллицей». С июля ребрендинг затронет дистанционные каналы обслуживания (сайт и мобильное приложение), а в четвертом квартале 2023 г. сменятся вывески в отделениях и оклейка банкоматов.

Как писал Frank Media в октябре 2021 г., чешская PPF Group задумалась о продаже активов в России после гибели своего основателя Петра Келлнера. В начале 2022 г. возможность покупки рассматривали венгерская OTP Group, консорциум «Регион-Россиум», VK и Альфа-банк. В этот список входила также АФК «Система» миллиардера Владимира Евтушенкова. Frank Media утверждал, что переговоры с «Системой» прекратились в начале февраля.

В мае 2022 г. PPF Group и Home Credit сообщили о заключении соглашения по продаже своих банковских активов и дочерних компаний в России группе российских инвесторов во главе с сооснователем СПБ Биржи Иваном Тырышкиным, рассказывал DK.RU. В конце июня чешская PPF Group продала контрольные доли в размере 50,5% в российских «дочках». Оставшиеся доли в российских подразделениях группа оценила в 16,4 млрд руб. В августе их передали самой кредитной организации, а чешская компания вышла из числа акционеров российского банка.

«Хоум Кредит» специализировался на необеспеченном кредитовании физических лиц, POS-кредитовании и выдаче кредитных карт. В комментарии аналитиков агентства «Эксперт РА» 1 июня говорилось, что «Хоум Кредит» планирует развивать транзакционный бизнес с корпоративными клиентами, в том числе обслуживать их внешнеэкономические операции.

Банк должен завершить ребрендинг 1 ноября 2023 г. К этой дате у «Хоум Кредит» истекает соглашение с Home Credit B.V. на использование названия. Чешская группа ведет банковский бизнес в других странах — в частности в Казахстане, Китае, Индонезии и на Филиппинах. Под брендом «Хоум Кредит» банк работал в России с 2002 г., после прихода на рынок чешской Home Credit Bank, подконтрольной PPF Group бизнесмена Петра Келлнера.