Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 06.06
81,32
87,03
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Банк «Хоум Кредит» превратится в Хоум Банк после ухода европейцев

Банк «Хоум Кредит» превратится в Хоум Банк после ухода европейцев
Иллюстрация: bankgid.com

Банк «станет называться именно так, как его всегда неформально называли клиенты: Хоум Банк, и название теперь будет писаться кириллицей». Возможно, изменится и рабочий вектор банка.

#НОВОСТИ

Смена бренда понадобилась из-за выхода из состава акционеров чешской Home Credit B.V., в результате банк «Хоум Кредит» переименуется в Хоум Банк с июля, пишет РБК. Это позволит не дублировать бренд своего бывшего акционера, а сам ребрендинг пройдет в два этапа до конца года. Представитель «Хоум кредита» отметил, что банк «станет называться именно так, как его всегда неформально называли клиенты: Хоум Банк. Он сохранит свои фирменные цвета, но название будет писаться кириллицей». С июля ребрендинг затронет дистанционные каналы обслуживания (сайт и мобильное приложение), а в четвертом квартале 2023 г. сменятся вывески в отделениях и оклейка банкоматов.

Как писал Frank Media в октябре 2021 г., чешская PPF Group задумалась о продаже активов в России после гибели своего основателя Петра Келлнера. В начале 2022 г. возможность покупки рассматривали венгерская OTP Group, консорциум «Регион-Россиум», VK и Альфа-банк. В этот список входила также АФК «Система» миллиардера Владимира Евтушенкова. Frank Media утверждал, что переговоры с «Системой» прекратились в начале февраля.

В мае 2022 г. PPF Group и Home Credit сообщили о заключении соглашения по продаже своих банковских активов и дочерних компаний в России группе российских инвесторов во главе с сооснователем СПБ Биржи Иваном Тырышкиным, рассказывал DK.RU. В конце июня чешская PPF Group продала контрольные доли в размере 50,5% в российских «дочках». Оставшиеся доли в российских подразделениях группа оценила в 16,4 млрд руб. В августе их передали самой кредитной организации, а чешская компания вышла из числа акционеров российского банка. 

«Хоум Кредит» специализировался на необеспеченном кредитовании физических лиц, POS-кредитовании и выдаче кредитных карт. В комментарии аналитиков агентства «Эксперт РА» 1 июня говорилось, что «Хоум Кредит» планирует развивать транзакционный бизнес с корпоративными клиентами, в том числе обслуживать их внешнеэкономические операции. 

Банк должен завершить ребрендинг 1 ноября 2023 г. К этой дате у «Хоум Кредит» истекает соглашение с Home Credit B.V. на использование названия. Чешская группа ведет банковский бизнес в других странах — в частности в Казахстане, Китае, Индонезии и на Филиппинах. Под брендом «Хоум Кредит» банк работал  в России с 2002 г., после прихода на рынок чешской Home Credit Bank, подконтрольной PPF Group бизнесмена Петра Келлнера.

Автор: Андрей Широков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Дом-музей «Живой очаг» в Пицунде: погружение в культуру абхазовДом-музей «Живой очаг» в Пицунде: погружение в культуру абхазов
  • «Сумасшедшим меня называл каждый первый, но наш продукт не хуже Италии»«Сумасшедшим меня называл каждый первый, но наш продукт не хуже Италии»
  • «Билайн» срезал длительность звонков для абонентов до получаса«Билайн» срезал длительность звонков для абонентов до получаса
  • Немецкий Otto продает 47 тыс. кв. м складов в Тверской областиНемецкий Otto продает 47 тыс. кв. м складов в Тверской области
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.