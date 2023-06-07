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Количество фирм-однодневок резко выросло после запуска антиотмывочной платформы ЦБ

Количество фирм-однодневок резко выросло после запуска антиотмывочной платформы ЦБ
Иллюстрация: Яндекс.Панорама

Примерно половина из регистрируемых ежедневно компаний приходится на технические фирмы, которые специализируются на сомнительных операциях. Справиться с ними полностью пока невозможно.

#ЦЕНТРОБАНК#НОВОСТИ

В России резко выросло число регистраций новых юрлиц: в день открывается примерно 1 тыс. компаний, это на 15% больше, чем до запуска антиотмывочной платформы «Знай своего клиента» (ЗСК) от Центробанка. Об этом пишет РБК со ссылкой на Илью Ясинского, директора департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России. Примерно половина из новых юрлиц приходится на фирмы-однодневки, которые открывают лица, специализирующиеся на сомнительных операциях, уточнил г-н Ясинский.

Каждый день мы выявляем порядка 500 технических компаний и индивидуальных предпринимателей, которые сразу включаются в красную зону, — рассказал он.

Единая антиотмывочная платформа ЗСК заработала 1 июля 2022 г., к ней подключены все российские банки. Платформа предполагает разделение клиентов на группы риска по принципу светофора: высокий уровень риска («красные» клиенты), средний («желтые») и низкий («зеленые»). Чем выше уровень риска, тем строже контроль за проведением транзакций. Клиентам из «красной» зоны банки могут отказывать в проведении операций, расторгать договоры обслуживания или отказываться заключать их. С помощью платформы банки могут обмениваться данными с регулятором об уровне риска клиентов-юрлиц и ИП.

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По словам Ясинского, фирма-однодневка может попасть в красную зону даже без проведения каких-либо финансовых операций. В качестве критериев для этого он назвал связь компании с клиентами, прежде замеченными в проведении подозрительных операций.

Работа платформы ЗСК, тем не менее, не позволяет полностью справиться с фирмами-однодневками — сейчас нет механизма, который бы не позволял снова регистрировать такие компании, признает глава департамента ЦБ. Помочь в этом могут поправки в законодательство: в прошлом году Госдума приняла в первом чтении законопроект, разработанный ЦБ и ФНС, призванный препятствовать регистрации новых фирм-однодневок. Согласно поправкам, вводится трехлетний мораторий на создание новых юрлиц для тех, кто имел отношение к компаниям, исключенным из ЕГРЮЛ за нарушение антиотмывочного законодательства. 

В бизнес-объединениях при этом подчеркивают, что моратория на открытие новых компаний быть не должно. «Попав единожды в этот список, выйти из него невозможно или крайне сложно», — говорит член генерального совета «Деловой России» Алексей Порошин.

Автор: Андрей Пермяков
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