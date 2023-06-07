В мае в Свердловской области открыли рекордное количество вакансий

Сильнее всего за текущий месяц вырос спрос на работников спортивных и фитнес-клубов, а также салонов красоты. Новых вакансий для медиков и IT-специалистов стало меньше.

На Среднем Урале продолжает расти спрос на кадры. В мае текущего года было открыто сразу 44,5 тыс. вакансий — это на 80% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из исследования сервиса HH.ru следует, что по сравнению с апрелем текущего года сильнее всего вырос спрос на работников спортивных и фитнес-клубов (+16%), салонов красоты (+16%), сфер науки и образования (+7%), транспорта и логистики (+6%) и домашнего обслуживающего персонала (+5%).

При этом в сферах, где традиционно сохраняется высокий дефицит кадров, количество новых вакансий уменьшилось: для медицинского персонала — на 15%, для IT-специалистов — на 9%, для высшего и среднего менеджмента — на 8%.

Ранее эксперты в сфере рекрутинга рассказали DK.RU, что за последний год работодателям стало особенно сложно удерживать сотрудников и искать новых. Квалифицированные рабочие подняли свои претензии по уровню заработной платы в 2,5 раза, а неопытные кадры оценивают себя как опытные. И в ближайшие пять лет ничего не изменится.

Чтобы укомплектовать штат, можно пойти по одному из двух путей: либо вы платите +40% к рынку, либо вы подстраиваетесь под кандидатов — повышая уровень зарплат, создавая благоприятные условия, переводя сотрудников на гибридный график, — говорят руководители кадровых агентств.

И многие работодатели отвечают на эти требования. Как уже писал DK.RU, 48% компаний Уральского федерального округа планирует поднять зарплату сотрудникам до конца 2023 г.