Половина уральских работодателей собираются поднять зарплаты в 2023 г.

В то же время 40% компаний собираются сохранить зарплаты на текущем уровне, а 3% и вовсе намерены их сократить. Кто в УрФО может рассчитывать на повышение дохода, а кто нет — на DK.RU.

Согласно результатам опроса сервиса HeadHunter, 48% компаний Уральского федерального округа планирует поднять зарплату сотрудникам до конца 2023 г. Это на 5% меньше, чем в среднем по России (53%).

Чаще всего о повышении зарплат заявляют представители IT-сферы, строительных компаний (по 63%) и производители непищевых товаров (62%).

40% работодателей не планируют повышать зарплаты, 9% пока не определились, а 3% и вовсе намерены их сократить. Сокращение зарплат может затронуть сотрудников финтех-компаний и предприятий розничной торговли.

В 35% случаев изменение уровня зарплат (рост/падение) коснется окладов. 32% работодателей отметили, что изменится и оклад, и премиальная часть. В 27% компаний изменятся только премии.

По данным hh.ru, сейчас в Свердловской области размер предлагаемой зарплаты колеблется в диапазоне от 40 230 до 86 207 руб.

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