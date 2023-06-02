Как понять, что начальник токсичен, и как выстроить личные границы

«Никакого отпуска, у нас горят дедлайны», «кроме тебя этого никто не сделает, ты же знаешь», — подобные фразы, как красные флажки. Если вы слышите их от руководства, стоит насторожиться.

Токсичным может быть не только рабочий коллектив, но и руководство. Эксперты «Лаборатории карьеры Алены Владимирской» привели типичные примеры токсичного поведения руководства в отношении подчиненных.

Очевидные признаки токсичности босса

Постоянная критика

Вспомните, когда последний раз ваш руководитель хвалил вас? Если поток необоснованной «критики ради критики» бесконечный, считайте это проявлением токсичности.

Торможение карьерного роста

Руководство тянет с ответом на вопрос о повышении зарплаты? Не дает задачи и проекты, которые развивали бы вас как специалиста? Возможно, оно не хочет, чтобы вы росли внутри компании. Есть много причин такому поведению: страх, что вы уйдете в другую компанию, или боязнь, что вы замените текущего руководителя.

Игнорирование вашего мнения

Если руководитель не воспринимает всерьез ваше мнение, которое находится в зоне ваших компетенций и в зоне вашей ответственности, стоит задуматься: признают ли меня как полноценного сотрудника.

Неочевидные признаки

Нарушение work-life balance (баланса работы и жизни)

Обращение к сотруднику в его выходной — это нарушение его личных границ, а зачастую — обычная наглость со стороны руководства.

Давление на чувство вины

Вы никогда не должны испытывать деструктивное чувство вины, особенно навязанное. Оно усугубляет ваше эмоциональное состояние и никак не помогает решить проблему.

Токсичная мотивация

Мотивация только «кнутом» (увольнением, срезом зарплаты) может плохо сказаться на ментальном здоровье сотрудника. Нельзя все время работать в негативном режиме «выживания».

Старший консультант «Лаборатории карьеры» Ирина Гаревская назвала характерные фразы токсичного руководителя, которые можно расценивать как «красные флаги». Услышав их, сотруднику стоит насторожиться:

Сколько можно говорить о повышении, я же уже сказал: после результата. Мы об этом не договаривались, не помню такого. Не понимаю, что тебе не нравится. Это работа, твоя задача — исполнять. Никакого отпуска сейчас, у нас горят дедлайны. Пойдешь через полгода. Кроме тебя это никто не сделает, ты же знаешь. Не вижу проблем сделать это на выходных/в отпуске, здесь дел-то на пару часов. Лучше бы мы не поручали тебе эту задачу.

Специалисты «Лаборатории карьеры» также отмечают: многие работодатели убеждены в том, что бизнес не может успешно развиваться без переработок. Но одно дело, когда руководитель поставил себе персональную цель «выкладываться на 150%» ради успеха компании. И совсем другое, если его «план-капкан сместился на вас».

Что делать, если руководитель навязывает переработки, но вы не готовы расстаться с местом:

1. Выстраивайте личные границы

Умеете ли вы сказать «нет»? Если умеете, отлично, вы легко справитесь, но зачастую отказать руководителю или коллеге очень сложно. Причины могут быть разные: желание нравиться, страх обидеть или ранить своим отказом, страх быть отвергнутым, страх конфликта и др.

Подумайте, почему вам сложно отказать. Отсутствие возможности сказать «нет» приводит к ощущению безысходности и загнанности, в то время как ее наличие делает человека более свободным и уверенным. К тому же безотказными людьми очень легко манипулировать.

Помните, что «нет» означает лишь то, что в данный момент у вас нет возможности выполнить просьбу. Отказ не означает, что вы больше не хотите взаимодействовать с человеком. Или что вы эгоистичный и неотзывчивый. Просто если вы сейчас согласитесь помочь, то бросите себя, меньше проведете времени с семьей. Помогать другим можно только тогда, когда для этого есть возможность, желание и ресурсы. Спросите себя: я могу/хочу/есть ли у меня возможность?

Предложите альтернативную помощь, другое решение вопроса, если это важно для вас и приемлемо. Например: «сегодня вечером я не могу, но завтра у меня есть время с 10 до 11:30».

2. Транслируйте ограничения вашей доступности

Отгородиться от внезапных звонков, уведомлений в чате можно выстроив границы. Устанавливайте статусы в Telegram и Slack, когда вы не можете ответить. Отпуск, обед, выходной, личное время — ставьте любой маркер, который сообщит коллегам, что вы не на связи. В групповых чатах и почте можно отключить уведомления в нерабочие часы. Вы имеете полное право взяться ответить по задаче, когда вернетесь в рабочий режим.

3️. Наблюдайте за собой в работе и приходите с готовым решением

Перед тем, как начать разговор о проблеме с переработками, посмотрите на нее самостоятельно и подумайте, может быть, у вас есть готовое решение. Понаблюдайте за собой, в каких условиях вы могли бы выполнять работу быстрее, что влияет на вашу эффективность. Возможно, автоматизация процесса или фиксирование правил и сроков может прекратить ваши страдания от бесконечного вала работы.

Ирина Гаревская подчеркивает: в выстраивании личных границ важно исключить крайности. Уметь говорит «нет» не значит отказывать всегда. Людям важно и нужно помогать. Но всегда нужно анализировать ситуацию и действовать в соответствии с выводами. Не стоить думать, что говорить «нет» нужно как можно чаще. Если всегда и всем с легкостью отказывать, можно остаться одному, без работы и без полезных контактов.

Материал подготовлен на основе публикаций на канале «Рабочие переживания».

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