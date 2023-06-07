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Для автомобилистов введут новые ограничения на развязке у «Калины»

Для автомобилистов введут новые ограничения на развязке у «Калины»
Иллюстрация: DK.RU

С 17 июня больше чем на месяц закроют движение транспорта по съезду с Егоршинского подхода на улицу Комсомольскую. Продолжат действовать и старые ограничения.

#ДОРОГИ#НОВОСТИ

Администрация Екатеринбурга предупредила автомобилистов о грядущих перекрытиях в районе концерна «Калина», где в настоящий момент строится новая транспортная развязка.

Так с 17 июня по 21 июля будет закрыто движение по съезду с Егоршинского подхода на улицу Комсомольскую (на карте — красным). В эти же даты будет ограничено движение транспорта по ул. Комсомольской — от Егоршинского подхода до ул. Анны Бычковой, в том числе на транспортном кольце на ул. Комсомольская, 80 (на карте — ярко оранжевым).

Для автомобилистов введут новые ограничения на развязке у «Калины» 1

В мэрии попросили горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свои маршруты передвижения.

Напомним, работы у «Калины» начались в ноябре 2021 г. Проектом занимается компания «АльмакорГруп». Частично новую развязку планируют сдать к празднованию 300-летия Екатеринбурга — и запустить в августе текущего года движение от Сибирского тракта до дублера. Весной власти заявляли, что работы на развязке подошли к экватору и ведутся в соответствие с графиком.

Ранее DK.RU сообщал, о других перекрытиях в районе концерна «Калина:

  • до 31 августа закрыты съезды с ул. Комсомольской на ул. Хрустальную — заезд на Синие Камни организован путем введения левого поворота на перекрестке на въезде в микрорайон,
  • до 31 декабря 2023 г. закрыт проезд от ул. Куйбышева до Сибирского тракта вдоль ул. Комсомольской,
  • до 4 ноября 2024 г. закрыт проезд от Сибирского тракта до ул. Куйбышева вдоль ул. Комсомольской рядом со Свердловским областным педагогическим колледжем.
Автор: Елизавета Порошина
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