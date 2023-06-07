Выборы в гордуму Екатеринбурга могут впервые пройти в электронном виде

Центризбирком одобрил проведение ДЭГ в Свердловской области, где в сентябре этого года пройдет сразу 11 кампаний. У избирателей будет возможность выбрать наиболее удобный формат голосования.

Центральная избирательная комиссия России согласовала проведение дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в 24 регионах страны. В их числе — Свердловская область, где запланировано сразу 11 кампаний. Самые крупные — выборы депутатов городской думы Екатеринбурга и дополнительные выборы депутата Заксобрания Свердловской области по Ирбитскому округу.

Как рассказали в пресс-службе облизбиркома, вопрос о применении ДЭГ будет принят на одном из ближайших заседаний.

Мы понимаем большой интерес к этой теме. Однако имеются законные сроки. Свердловский избирком считает необходимым глубоко и всесторонне, взвешенно оценить перспективу применения ДЭГ в разрезе каждой территории, где пройдут выборы. Необходим комплексный подход.

Предполагается, что ДЭГ станет только одной из возможных форм голосования — избиратель сможет выбрать формат голосования самостоятельно. В единый день голосования все участковые избирательные комиссии будут работать в привычном режиме, с отпечатанными в типографии бюллетенями.

Очевидно, разъяснения для избирателей, которые решат проголосовать онлайн, будут опубликованы позже. Однако, по опыту проведения ДЭГ в других регионах России, скорее всего эта возможность будет доступна только для тех, у кого есть подтвержденная учетная запись в Госуслугах — нужно будет предварительно подать заявление на участие в ДЭГ.

Ранее DK.RU писал, что с этого года состав гордумы Екатеринбурга будет формироваться по-новому: 25 человек будут избираться по одномандатным округам, десять — по партийным спискам, а не 50/50, как было ранее. Вместо одного вице-спикера в думе будет два, один из них — в статусе первого заместителя председателя.

Недавно стали известны результаты праймериз «Единой России» в Екатеринбурге, которые партийцы проводят для того, чтобы определить список своих кандидатов на выборы. Больше всего голосов получил глава Екатеринбурга Алексей Орлов, на втором месте депутат Госдумы Антон Шипулин, на третьем — депутат Заксобрания и автогонщик Сергей Корякин. С высокой долей вероятности тройка лидеров возглавит список «ЕР» на выборах в гордуму.